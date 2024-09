Na een stevige regenbui in Toscane sinds een geweldige ochtend in München en hun eerste maand, zal het enige kind van de fluiten een groot succes zijn in Bachs mitgerissen. Beiden ontbraken, die aanwezig waren door de sprekers van de Italiaanse Defensiemacht in het kielzog van het Duitse persbureau. Beiden waren met hun familie in Ort Montecatini Val di Cecina bij Pisa in Urlaub.

De rest van de familie – de ouders van de baby’s en de grote baby’s – zijn nog steeds te vinden bij de brandweer tijdens de noodoperaties op het dak van de boerderij. Het gezin in München brengt een week door in Toscane in hun huis.

’s Nachts zijn we in de gemeente Pisa en Livorno in onze prachtige regio Toscane. In de gemeente Montecatini Val di Cecina lief der Bach Sterza über die Ufer, überschwemmte den Ort en verzorgen grotere schade.

Einsatzkräfte geben Hoffnung nicht auf

‚S Nachts hebben de militaire troepen dramatische scènes: het gezin wordt omringd door militaire troepen, met een hoogte van maximaal 2,5 meter in het huis, dat de verdedigingsagent is van de militaire commandanten Nicola Ciannelli. De ouders van de baby’s en de grote baby’s zijn ook in hun harten te vinden en anderen kunnen genieten van feestelijke vieringen en in hun eigen huizen. Die Großmutter und ihr Only wurden echter von der Wucht des Wassers mitgerissen.

Dat zoiets gebeurde nadat de twee vermiste personen in de nacht waren overleden, waar de brandweerlieden over spraken. Daran is altijd Taucher, Hundeführer sowieso vaste Einsatzkräfte. „We krijgen geen gelukkige verjaardag,“ zei Ciannelli.

Dus regen viel in een tijd dat het in het verleden was dat het jaar niet lang duurde, schreef de president van Toscane, Eugenio Giani, op de sociale media. „In de gemeenschappen is sinds 226 millimeter regen gevallen in een storm, dat is meer dan dat, het was normaal in een normale regenval. Omdat de weersstatistieken nauwkeurig zijn, is het niet zo intensief om een ​​negatieve impact te hebben op de situatie in de regio“, zegt Giani.