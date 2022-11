Großer US-Sender reagiert auf Twitter-Übernahme durch Musk — RT World News

CBS News verlässt die Plattform vorübergehend, da der neue Eigentümer Mitarbeiter entlässt und gesperrte Konten wieder einrichtet

CBS News gab am Freitag bekannt, dass es die Nutzung von Twitter einstellen wird, unter Berufung auf „Unsicherheit“ über Elon Musks Veränderungen im Unternehmen. Der neue CEO der Plattform hat mehr als die Hälfte der Mitarbeiter der Plattform entlassen und mehrere prominente Accounts, für die er gesperrt wurde, wiederhergestellt „hasserfülltes Verhalten“ und Identitätswechsel.

„Angesichts der Unsicherheit rund um Twitter und aus Vorsicht unterbricht CBS News seine Aktivitäten auf der Social-Media-Site, während es die Plattform weiterhin überwacht.“ Das sagte CBS-Korrespondent Jonathan Vigliotti am Freitag in einem Bericht.

Eine Reihe von CBS-eigenen Sendern teilten kurz darauf ähnlich formulierte Aussagen, und die drei wichtigsten Twitter-Accounts von CBS – @CBSNews, @CBSEveningNews und @CBSMornings – haben seit Freitagnachmittag keine Inhalte mehr auf der Plattform gepostet.

Es ist unklar, was konkret „Unsicherheit“ Vigliotti bezog sich darauf, dass Twitter trotz gegenteiliger Warnungen von technikorientierten Medien und Experten während der drei Wochen im Besitz von Musk weiterhin normal funktioniert hat. Musk feuerte jedoch mindestens 50 % der Belegschaft des Unternehmens Anfang November und Hunderte weitere verließen die Firma am Donnerstag, nachdem sie zur Arbeit aufgefordert worden waren „extrem hardcore“ Stunden des Milliardärs.

Die Büros von Twitter wurden am Donnerstag geschlossen, Berichten zufolge aus Angst vor Sabotage durch verärgerte ehemalige Mitarbeiter, und Musk selbst hat Berichten zufolge jeden im Unternehmen bestellt „wer schreibt eigentlich software“ zu einem All-Hands-Treffen am Freitag, das auf Grundlage von a twittern des CEO in den frühen Morgenstunden des Samstags abgeschlossen.

Musk hat zahlreiche Änderungen an der Plattform vorgenommen, nicht nur in finanzieller und technologischer Hinsicht. Vor dem Kauf von Twitter für 44 Milliarden US-Dollar im vergangenen Monat erklärte der SpaceX- und Tesla-Magnat seine Absicht, einige der abscheulicheren Zensurrichtlinien der Plattform rückgängig zu machen.

Während er darauf bestanden hat, dass sog „Hass-Tweets“ wird immer noch sein „entladen“ Auf Twitter stellte er zwei Konten wieder her – die satirische Nachrichtenseite The Babylon Bee und den kanadischen Psychologen Jordan Peterson – die gesperrt wurden, weil sie Transgender-Frauen als Männer bezeichneten. Auch die liberale Komikerin Kathy Griffin hatte ihr Konto wiederhergestellt, nachdem sie gesperrt wurde, weil sie ihr Konto geändert hatte, um sich als Musk auszugeben.