Großer US-Autobauer verlässt Russland — RT Business News

Einer der weltweit führenden Autohersteller, die Ford Motor Company, habe sein Geschäft in Russland verkauft, teilte das US-Unternehmen in einer Erklärung am Mittwoch mit.

Ford „hat den Ausstieg aus seinen zuvor ausgesetzten Aktivitäten in Russland durch den Verkauf seines 49-prozentigen Anteils am Sollers Ford Joint Venture abgeschlossen“, die Erklärung auf der Website des Autoherstellers lautet und fügt hinzu, dass die Aktien übertragen werden „ein Nennwert“ unveröffentlichter Wert.

Das Unternehmen sagte jedoch, es könne auf den russischen Markt zurückkehren „Sollte sich die globale Situation ändern“, wie es sich gemäß den Verkaufsbedingungen die Option dazu vorbehielt „Rückkauf der Aktien innerhalb von fünf Jahren“, fügt die Aussage hinzu.

Im März stellte Ford alle seine Aktivitäten in Russland vollständig ein, einschließlich Fertigung, Lieferung von Teilen, IT und technischer Unterstützung, und nahm im Zusammenhang mit der Aussetzung eine Abschreibung in Höhe von 122 Millionen US-Dollar vor.

Aufgrund der rückläufigen Nachfrage stellte das Unternehmen 2019 die Produktion von Pkw in Russland ein. Das Sollers Ford Joint Venture produzierte Ford Transit-Transporter und entwickelte Spezialfahrzeuge.

