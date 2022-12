Großer Preis von China abgesagt: Formel-1-Kalender 2023 auf 23 Rennen zurückgestellt, da Ersatzoptionen diskutiert werden

Zuletzt war China 2019 Gastgeber eines Grand Prix

Die Formel 1 hat den Großen Preis von China 2023 abgesagt.

Der Sport sollte zum ersten Mal seit 2019 nach China zurückkehren, in der geplanten vierten Runde einer Rekordsaison mit 24 Rennen am 16. April.

Da China jedoch weiterhin eine Null-Covid-Politik umsetzt, die zu starken Einschränkungen und anhaltenden Sperren geführt hat, hat die F1 entschieden, dass es nicht möglich ist, ein Rennen auf dem Shanghai International Circuit abzuhalten.

Die Absage reduziert den Zeitplan auf 23 Runden, obwohl die F1 angeblich Gespräche über mögliche Ersatzfahrer führt.

Derzeit gibt es eine vierwöchige Lücke zwischen den Rennen in Australien und Aserbaidschan Anfang und Ende April, aber es gibt mehrere Interessenten, die Chinas Platz einnehmen möchten, darunter Portimao für einen portugiesischen GP, ​​der 2020 und 21 in die F1 zurückkehrte.

Ein 23-Rennen-Kalender wäre immer noch ein Rekord für die F1, mit einem Stoßplan, der ein Debüt-Rennen am Samstagabend in Las Vegas beinhaltet.

Die F1 erwartet, zu bestätigen, ob die Runde in Shanghai im neuen Jahr ersetzt wird.

F1 sagte in einer Erklärung: „Die Formel 1 kann nach einem Dialog mit dem Veranstalter und den zuständigen Behörden bestätigen, dass der Große Preis von China 2023 aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten durch die COVID-19-Situation nicht stattfinden wird.

„Die Formel 1 prüft alternative Optionen, um den Platz im Kalender 2023 zu ersetzen, und wird zu gegebener Zeit ein Update dazu liefern.“

Der neue F1-Kalender für 2023

5. März: Bahrain (Sakhir)

19. März: Saudi-Arabien (Jedda)

2. April: Australien (Melbourne)

30. April: Aserbaidschan (Baku)

7. Mai: Miami (Miami)

21. Mai: Emilia Romagna (Imola)

28. Mai: Monaco (Monaco)

4. Juni: Spanien (Barcelona)

18. Juni: Kanada (Montreal)

2. Juli: Österreich (Spielberg)

9. Juli: Großbritannien (Silverstone)

23. Juli: Ungarn (Budapest)

30. Juli: Belgien (Spa-Francorchamps)

27. August: Niederlande (Zandvoort)

3. September: Italien (Monza)

17. September: Singapur (Marina Bay)

24. September: Japan (Suzuka)

8. Oktober: Katar (Losail)

22. Oktober: USA (Austin)

29. Oktober: Mexiko (Mexiko-Stadt)

5. November: Brasilien (Sao Paulo)

18. November: Las Vegas

26. November: Abu Dhabi (Yas Marina)

Auf welchen Strecken finden die Sprints 2023 statt?

Die Anzahl der Sprints wird sich für die Saison 2023 von drei auf sechs verdoppeln, wobei die F1 noch bestätigen muss, an welchen Austragungsorten die actionreichen Wochenenden stattfinden werden.

Das Format, bei dem das Qualifying am Freitag vor einem Sprint-Wettbewerb am Samstag stattfindet, ist unter den Fahrern geteilter Meinung, lieferte aber in der vorletzten Runde der Saison 2022 in Brasilien seine vielleicht bisher aufregendste Iteration.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Sehen Sie sich die Schlüsselmomente des Sprints beim Großen Preis von Sao Paulo an. Sehen Sie sich die Schlüsselmomente des Sprints beim Großen Preis von Sao Paulo an.

Interlagos, die einzige Rennstrecke, die seit Einführung des Formats im Jahr 2021 in jeder Saison einen Sprint veranstaltet hat, wird diesen Rekord voraussichtlich halten, da sie bewiesen hat, dass sie ein Layout bietet, das der kürzeren Disziplin entspricht.

Es wird auch erwartet, dass Österreich, Aserbaidschan, Belgien und der Grand Prix der Vereinigten Staaten in Texas Gastgeber von Sprints sind, während der letzte Platz entweder nach Saudi-Arabien oder Katar gehen wird.

Das Format sieht derzeit vor, dass die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag vom Ergebnis des Sprints bestimmt wird, aber viele im Fahrerlager glauben, dass eine Änderung dieser Regel zu aufregenderen Rennen führen könnte, da dies aggressiveres Fahren am Samstag fördern würde.