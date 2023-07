Am frühen Dienstag brach auf der italienischen Insel Sizilien in der Nähe des Flughafens von Palermo ein Feuer aus, das zu einer vorübergehenden Schließung des Flughafens führte.

Das Feuer, das über der Stadt Cinisi ausbrach, erreichte den Rand des Flughafens Falcone Borsellino und zwang die Behörden, den gesamten Flugverkehr bis 11 Uhr am Flughafen einzustellen angekündigt in den sozialen Medien, als Bilder vom Tatort aufsteigende Flammen in der Nähe des Flughafengeländes zeigten.

Sizilien war mit sengenden Temperaturen konfrontiert, inmitten einer starken Hitzewelle, die weite Teile Südeuropas erfasst hat. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa erreichte die Quecksilbertemperatur am Montag in Catania an der Ostküste der italienischen Insel 47,6 °C.

Die brutzelnde Hitze, die in diesem Sommer Leben bedroht und Waldbrände anheizt, wäre ohne die vom Menschen verursachte globale Erwärmung „praktisch unmöglich“ gewesen, sagten Wissenschaftler am Dienstag.