„Großer Anteil“ dienstunfähiger Offiziere – Scotland Yard – RT World News

Die Bürokratie hindere die Londoner Polizei daran, „nicht ordnungsgemäß einsetzbares“ Personal zu entlassen, sagte der Chief Constable

Bis zu 10 % der Metropolitan Police sind nicht dienstfähig, sagte ihr Kommissar Sir Mark Rowley der Times. Er nannte bürokratische Verfahren als Hauptgrund, warum leistungsschwache und sich schlecht benehmende Mitarbeiter weiterhin für die Strafverfolgungsbehörden in London arbeiten.

In einem am Freitag veröffentlichten Interview enthüllte Rowley, dass nur 90% der 35.000 Mann starken Truppe voll einsatzfähig sind, während etwa 3.000 Offiziere entweder Gesundheits- oder Leistungsprobleme haben.

„Wir können nicht mit einer Belegschaft umgehen, bei der ein so großer Anteil nicht richtig einsetzbar ist“, sagte Rowley.

Er erklärte, dass viele dieser Beamten nicht in Schichten oder an langen Tagen arbeiten können oder dass ihr Kontakt mit der Öffentlichkeit eingeschränkt werden sollte, weil „angstbezogene Probleme.”

Unter Betonung, dass Scotland Yard immer „super hilfsbereit und sympathisch” für verletzte Beamte und für diejenigen, die unter psychischen Problemen leiden, sagte Rowley, dass es “herausfordernd” für die Truppe, so viele ungeeignete Mitarbeiter zu haben.









Laut The Times ist Rowley frustriert über die Hindernisse, die es gibt, Beamte zu entlassen, die ihre Jobanforderungen nicht erfüllen. Er hofft auch auf eine Änderung der Polizeivorschriften, die es ihm ermöglichen würde, einige der Polizisten zu entlassen „nicht richtig einsetzbar“ Offiziere leichter. Diese Bemühungen werden derzeit durch a „Sehr bürokratisch“ Kündigungsverfahren, erklärte er.

„Neueinstellung von Standards“ ist laut Rowley auch dazu nötig „ratschen“ die Reaktion auf Frauenfeindlichkeit, Gewalt und Fehlverhalten in den Reihen. Er enthüllte seinen Plan, rückblickende Ermittlungen gegen Beamte mit einer Vorgeschichte von Fehlverhalten durchzuführen, die es geschafft hatten, sich einer Disziplinierung zu entziehen.

Letzten Monat enthüllte eine vorläufige Überprüfung, die von der unabhängigen Beraterin Baroness Louise Casey zusammengestellt wurde, über 1.800 „Wiederholungstäter“ unter Polizeibeamten. Dem Bericht zufolge waren 1.263 Beamte und Mitarbeiter an zwei oder mehr Disziplinarfällen beteiligt, etwas mehr als 500 an drei bis fünf und 41 an sechs oder mehr. Nur 13 dieser Personen seien entlassen worden, sagte Casey.

Als Reaktion auf diese Enthüllungen gelobte Rowley „Dreh dich um“ die Kraft und zu „loswerden“ von Hunderten von Offizieren, die „Ich habe es nicht verdient, ein Polizist zu sein.“

Rowleys Vorgängerin Cressida Dick trat im Februar zurück, kurz nachdem ein Bericht des Independent Office for Police Conduct (IOPC) zahlreiche Vorfälle von Rassismus, Sexismus und Mobbing in den Reihen der Met aufgedeckt hatte.