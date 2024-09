18.20 Uhr: Bürgermeister Mentrup dankt Einsatzkräften

Oberbürgermeister Frank Mentrup habe sich erleichtert gezeigt, dass die gefährliche Situation in Karlsruhe-Rintheim unblutig beendet werden konnte, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Ich bin froh, dass die Polizei diese gefährliche Situation entschieden beenden konnte und niemand verletzt wurde. Im Namen der Stadt Karlsruhe danke ich allen Einsatzkräften“, wird Mentrup zitiert.

17 Uhr: Täter polizeibekannt

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilt, ist der 34-jährige mutmaßliche Täter in der Vergangenheit bereits durch verschiedene Delikte polizeibekannt. Weitere polizeiliche Ermittlungen klären nun die Hintergründe der Tat und ein mögliches Motiv.

16.50 Uhr: Einsatz beendet – Mann festgenommen

In einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag gab die Polizei das Ende des Polizeieinsatzes in Rintheim bekannt. „Die Spezialkräfte drangen gegen 16.20 Uhr in die Wohnung ein und fanden den mutmaßlichen Täter, eine 33-jährige Frau und ein Kleinkind wohlbehalten vor“, sagte Polizeisprecher Krull. Der Mann sei festgenommen worden, verletzt wurde niemand.

Über mehrere Stunden fanden Verhandlungen zwischen den Beamten und dem mutmaßlichen Täter statt. Das Motiv ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Video: Thomas Riedel

16.02 Uhr: „Wir bereiten uns auf alle möglichen Szenarien vor“

Im Hintergrund laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Polizei bereitet sich zudem auf „alle Szenarien oder mögliche Einsätze“ vor, erklärt Dennis Krull im Video-Interview.

Video: Marius Nann

14.54 Uhr: Geiselnahme?

Nach Informationen der Stuttgarter Zeitung soll ein Mann seine frühere Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind in ihrer Wohnung als Geiseln halten. Die Karlsruher Polizei konnte dies auf Nachfrage nicht bestätigen. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.

14.40 Uhr: Gebiet meiden!

Weitere Informationen gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Das Mehrfamilienhaus liegt in der Heilbronner Straße. Aufgrund der derzeit unklaren Gefahrenlage wurde der Bereich abgesperrt. Die Polizei bittet die Bürger, den Bereich zu meiden und den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten.

Foto: Thomas Riedel

20. September, 13 Uhr: Bedrohungslage in Rintheim

Wie die Polizei weiter erklärt, handelte es sich bei dem Einsatz in Karlsruhe um eine häusliche Bedrohung. „Die Situation spielt sich in einem Mehrfamilienhaus ab. Es liegen bislang keine Hinweise vor, dass Personen außerhalb des Gebäudes in Gefahr sind“, betonte Polizeisprecher Dennis Krull. Der Notruf erreichte die Polizei gegen 11 Uhr.

Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Dazu gehört der Bereich rund um die Mannheimer Straße, die Rintheimer Hauptstraße und die Forststraße.