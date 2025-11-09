Bei einem Zimmerbrand in Gelsenkirchen ist am späten Samstagabend eine Person ums Leben gekommen, die Feuerwehr konnte jedoch eine weitere Person aus dem zweistöckigen Gebäude retten. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar und wird von der Polizei untersucht, so die Feuerwehr in ihrem Bericht über den rund zweieinhalbstündigen Einsatz.

Die Feuerwehr wurde am Samstagabend (8. November) um 22:15 Uhr alarmiert. Unter der Notrufnummer 112 meldeten Anrufer der Leitstelle einen Brand in einer Wohnung in der Parallelstraße in Schalke-Nord. In einem Schlafzimmer im Erdgeschoss brach ein Feuer aus. Es sollten sich auch Personen im Gebäude aufhalten.

Zur Unterstützung der Brandbekämpfung wurde das Gebäude mittels Hochdruckventilator vom Rauch befreit. Zur Kontrolle der Dachfläche wurde vor dem Gebäude eine Drehleiter aufgestellt.

© Gelsenkirchener Feuerwehr | Feuerwehr Gelsenkirchen

Aufgrund dieses Alarms rückte die Feuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen und zwei Rettungswagen aus. Die dort eintreffenden Einsatzkräfte sahen zunächst ein unklares Bild. Vor dem Haus standen mehrere Personen, unter denen die betroffenen Bewohner nicht sofort lokalisiert werden konnten.

Unklar war auch, ob sich noch Menschen im Gebäude aufhielten. Der Einsatzleiter der Feuerwehr forderte daraufhin zusätzliches Personal sowie drei weitere Rettungswagen und einen Notarzt des Kreises Recklinghausen an.

Feuerwehrleute können einen Bewohner retten

Die Feuerwehr durchsuchte das Haus mit mehreren Teams, die schwere Atemschutzgeräte trugen. Im Erdgeschoss fanden die Einsatzkräfte eine Person, die aus dem Gebäude gerettet und dem Rettungsdienst übergeben wurde. Für den Bewohner der Brandwohnung im Erdgeschoss kam jedoch jede Hilfe zu spät. Feuerwehrleute fanden ihn tot in der Wohnung, heißt es in der Meldung der Feuerwehr weiter.

Unterdessen fanden die Einsatzkräfte weitere Bewohner des Brandes außerhalb des Gebäudes. Neben der geretteten Person aus dem Erdgeschoss, die ins Krankenhaus gebracht wurde, wurden auch fünf weitere Personen gefunden. Sie hatten sich zuvor in dem verrauchten Gebäude aufgehalten und wurden zunächst wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung behandelt. Eine Krankenhausbehandlung war jedoch nicht erforderlich.

Im Einsatz waren rund 50 Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Die Polizei hat mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen.