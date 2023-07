Während sich die Live-Musik beim Altmain-Weinfest in Sand in der Nacht von Freitag auf Samstag dem Ende zuneigte, war die Feuerwehr unweit des Festgeländes wegen eines Brandes in einem Wohnhaus in einen Großeinsatz verwickelt. Aber das ist nicht alles. Fast zeitgleich wurden weitere Einsatzkräfte auf einen Notfall auf der Zeiler Mainbrücke aufmerksam gemacht. Diese musste rund zwei Stunden lang komplett gesperrt werden, was zu einem Verkehrschaos in Sand führte.

Die Weinfestkapelle wollte gerade in den Endspurt starten, als um 0:40 Uhr ein Alarm bei der Sandfeuerwehr einging, die auch das Festgelände bewacht. Auch die Feuerwehren aus Knetzgau und Zeil stürmten mit gefährdeten Personen zu dem gemeldeten Brand in einem Wohnhaus. Der Tatort lag in der Straße „Wörth“, nur etwa 150 Meter Luftlinie vom Weinfest entfernt.

Helfer bringen Bewohner nach draußen

Eine kleine Gruppe von Besuchern des Weinfestes war zuvor dort gewesen, als sie bemerkten, dass Rauch aus dem Haus aufstieg und die Rauchmelder losgingen. Während eine Person den Notruf zur Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt absetzte, stürmte ein junger Mann aus der Gruppe zur Haustür.

Der 89-jährige Bewohner stand bereits im Türrahmen und wurde von den Helfern nach draußen gebracht. Anschließend erkundete der junge Mann alle Stockwerke des Wohnhauses und konnte feststellen, dass sich darin keine weiteren Personen aufhielten.

Die Ersthelfer der Feuerwehr Sand waren als Erste vor Ort und versorgten den Senior und den tapferen Helfer, die beide eine Rauchvergiftung erlitten und in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht wurden, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Feuerwehrleute fanden verbranntes Essen

Die Feuerwehr, die auch mit mehreren Atemschutzgeräteträgern das Haus erkundete, stellte eine starke Rauchentwicklung fest. Wie die Polizeiinspektion Haßfurt in ihrem Pressebericht schreibt, fanden die Einsatzkräfte verbranntes Essen. Unter der Leitung von Kommandant Andreas Winkler waren insgesamt 50 Feuerwehrleute im Einsatz, die das Gebäude schließlich mit einem Ventilator vom Rauch befreiten. Kreisbrandinspektor Thomas Neeb und die Kreisbrandmeister Bernhard Finger und Fabian Hümmer unterstützten den Einsatz. Auch Bürgermeister Jörg Kümmel eilte zur Einsatzstelle und freute sich über den glimpflichen Ausgang des Brandes.

Um 0.48 Uhr, keine zehn Minuten nach dem ersten Alarm, wurden erneut rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Zeil, des Rettungsdienstes, der Wasserrettung Sand/Zeil und der Polizei zur Mainbrücke zwischen Zeil und Sand beordert. Dabei befand sich eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand, blieb aber letztlich unverletzt, wie die örtliche Polizei mitteilte.