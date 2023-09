Ottawas Gesamtpunktzahl bei seinem 41:0-Sieg über Rivalen Streator im 102. Aufeinandertreffen der Programme am Freitagabend lag nahe der Spitze der Charts der ewigen Serie.

Die 41 Punkte der Pirates sind die siebthöchste jemals in einem Wettbewerb gegen die Bulldogs. Der Wettbewerb markierte den dritthöchsten Siegvorsprung für Ottawa über Streator – mit einem 54:0-Sieg im Jahr 1968 und einem 53:0-Triumph im Jahr 1913, wodurch die beiden Spitzenplätze belegt wurden – und die dritthöchste Gesamtpunktzahl in einem Shutout. Es war auch der 18. Shutout der Pirates gegen die Bulldogs in der Serie.

Das erste Viertel gibt den Ton für Marquette an: Wenn Marquettes Selbstvertrauen durch eine laufende Niederlage in Woche 1 bei Aurora Christian erschüttert wurde, brauchten die Crusaders nicht lange, um es bei ihrem 56:6-Heimauftaktsieg gegen Madison in Woche 2 zurückzugewinnen … mit ein wenig Hilfe von den besuchenden Trojanern.

Ein 22-Yard-Return des Eröffnungs-Kickoffs von Pete McGrath und ein 19-Yard-Burst im First Down von Jacob Smith bescherten den Gastgebern ihren ersten Touchdown der Saison, einen 7-Yard-Lauf von Smith. Die MA-Offensive erreichte von da an insgesamt 411 Yards, während die Verteidigung durch Madisons neun Strafen für 50 Yards – acht für 45 Yards in der Offensive – allein in der Eröffnungsphase ein wenig Hilfe erhielt. Die Trojans beendeten das Spiel mit 12 Momentum-Stopping-Strafen für 70 Yards, was es für die Cru-Verteidigung einfacher machte, die Trojans bei 17 Versuchen und insgesamt 84 Yards auf einen negativen Rushing-Yard zu beschränken.

Plano, Sandwich „Spiegelbilder“: Plano-Trainer Rick Ponx sagte, er habe versucht, das Spiel an diesem Freitag in Sandwich herunterzuspielen, dem 11. Aufeinandertreffen des War on 34 und dem ersten seit 2019, aber der erfahrene Trainer muss nicht daran erinnert werden, worum es geht. Dies wird das erste Treffen der Programme seit Ponx‘ erster Saison in Plano sein. Sandwich, das dieses Spiel mit 36:7 gewann, führt die Serie seit 1897 mit einem Stand von 55:51 und vier Unentschieden an.

„Wir freuen uns, darin zu spielen“, sagte Ponx.

Es gibt Ähnlichkeiten zwischen den beiden 2:0-Teams, abgesehen von der geringen Grundstückslücke, die die beiden Schulen trennt.

Beide legen großen Wert darauf, Fußball zu spielen. Und beide haben spielentscheidende Spieler aus dem Rückraum: Simeion Harris für Sandwich und Waleed Johnson für Plano. Johnson lief beim 29:0-Sieg über Manteno am vergangenen Freitag 210 Yards, und dabei ist ein 40-Yard-Touchdown, der aufgrund einer Strafe zurückgerufen wurde, noch nicht eingerechnet. Harris, ein Junior, hat in Sandwichs ersten beiden Spielen jeweils über 100 Yards zurückgelegt.

„Ich denke, wir sind Spiegelbilder voneinander“, sagte Ponx. „In der Offensive haben wir Superstar-Kids, die von überall auf dem Feld punkten und das Spiel durchbrechen können. Beide Abwehrreihen fliegen um den Fußball herum und verfolgen hart. Ich denke, es ist ein ausgeglichenes Spiel. Wenn ich es schaffen würde, wäre es ein Pick-‚em. Sehr gute Mannschaften, gut trainiert, ich denke, unsere Kinder erwarten einen Sieg, und sie erwarten auch einen Sieg. Wir müssen reingehen und uns um den Fußball kümmern, keine Strafen, einfache Dinge.“

Mortenson wieder unheimlich solide gegen Streator: Letztes Jahr als Junior half der Ottawa-Quarterback Colby Mortenson dabei, die Pirates von einem Rückstand von 14 Punkten zu einem 42:14-Sieg gegen Streator zu führen, indem er 11 zu 13 Pässe für 146 Yards erzielte.

Er war erneut ein wichtiger Faktor beim Sieg der Pirates am vergangenen Freitag, dieses Mal mehr mit den Füßen, nachdem er vier Touchdowns erzielt hatte, aber er vollendete erneut 11 seiner 13 Pässe, dieses Mal für 157 Yards.

Es wird auch angenommen, dass Mortensons vier Rushing-TDs die meisten in einem Spiel für einen Ottawa-Quarterback sind. Der einzig mögliche Spieler, der den Rekord halten könnte, wäre Clarence Leipold, der 1912 in einem Spiel sechs Touchdowns gegen Morris erzielte, aber die Forschung hat noch nicht herausgefunden, ob alle Punkte von Leipold durch Rushing erzielt wurden, ob er möglicherweise einige geworfen/gefangen hat, oder ob er im Spiel die Quarterback-Position gespielt hat.

Ein Zahlenspiel für Crusaders: Die beträchtliche Menge, die beim Eröffnungsspiel im Gould Stadium in Marquette anwesend war, war Zeuge des Kampfes zwischen zwei Schulen, wobei die kleinsten Einschreibungen immer noch 11-Mann-Fußball spielten. Nach Angaben der IHSA spielt Marquette mit einer Studentenschaft von 154; Madison von 155.

Starke zweite Halbzeit, ein bisschen Wiedergutmachung für den FCW: Abgesehen von einem 82-Yard-Kickoff-Return für einen Touchdown war die erste Hälfte der 20:17-Niederlage gegen St. Thomas More am Freitag eine schwierige für die Flanagan-Cornell/Woodland Falcons.

Ein typisches Beispiel: Bis zum Ende der Halbzeit gingen zwei Drittel der 21 Offensiv-Snaps des FCW ohne Gewinn oder negative Yards aus, darunter zwei Drops – einer in der Endzone – durch Junior-Receiver Connor Reed.

Auch wenn sie am Ende nicht den Sieg errangen, rehabilitierten sich Reed und seine Falcons-Teamkollegen in der zweiten Halbzeit. Der FCW setzte sich in der zweiten Halbzeit mit 177-7 Yards aus dem Scrimmage gegen die Sabres durch, wobei 43 Yards davon durch einen schönen TD-Abschluss von QB Seth Jones zu Connor Reed erzielt wurden, der das Team am Ende beim Receiving anführte.

„Ich habe Connor immer wieder gesagt: ‚Hey, mach weiter, der nächste, den du kriegst‘“, sagte FCW-Trainer Todd Reed über seinen Sohn, „und ich sagte zu Seth: ‚Komm sofort zu ihm zurück.‘ Wir dachten, wir hätten ein Missverhältnis zwischen ihm und der DB, die zeitweise auf ihn lastete, und da wollten wir aus seiner Geschwindigkeit Kapital schlagen.

„Er hat nie aufgegeben. Man muss sich einfach durch diese Tropfen kämpfen und weitermachen.“