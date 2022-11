Große Stimmen liefern lebendigen „Sound of Music“ – Shaw Local

Das Paramount Theatre in Aurora macht Großes. Es ist ein großer Veranstaltungsort mit einer großen Bühne. Sie veranstalten Musicals mit großem Budget und scheuen keine Kosten. Sie importieren Stars mit großen Lebensläufen, die für zahlreiche Broadway-Credits werben. In der Gleichung „groß werden oder nach Hause gehen“ hat der Paramount die Entscheidung getroffen, sein Zuhause einfach groß zu machen.

Für die Weihnachtsproduktion von „The Sound of Music“, die bis zum 15. Januar verlängert wird, hat sich Paramount voll und ganz dafür entschieden, noch einmal groß rauszukommen. Und es ist beeindruckend.

Die Sets, die die riesige Bühne von Paramount füllen, sind regelmäßig exzellent. Das Set für „The Sound of Music“ des Bühnenbildners Jeffrey D. Kmiec ist absolut erstaunlich. Es stellt die meisten Broadway-Sets leicht in den Schatten. Das sagt viel aus.

Die Bühne des Paramount Theatre wird in seiner Weihnachtsproduktion „The Sound of Music“ zu einer gotischen österreichischen Abtei. (Foto zur Verfügung gestellt von Liz Lauren)

Kombiniert mit den atemberaubenden Stimmen der Nonnen des Klosters Nonnberg entführt Kmiecs Set das Publikum sofort in die Welt von 1938 in Österreich, kurz bevor das Land von Adolf Hitlers Deutschem Reich gewaltsam annektiert wurde. Die Opernstimmen der Nonnen und das mitreißende Eröffnungsset, das bis in den Himmel reicht, stellen Sie in den Mittelpunkt der Handlung.

In der Tat hat Regisseurin/Choreografin Amber Mak alle Stücke für einen durchschlagenden Erfolg zusammengestellt. Sie hat sie geschickt angelegt, um dem Publikum ein atemberaubendes Theatererlebnis zu bieten. In ihren Regienotizen fordert Mak das Publikum auf, sich die Produktion so anzusehen, als ob sie „The Sound of Music“ zum ersten Mal sehen würden.

Der zeitlose Klassiker basiert auf den realen Erfahrungen von Maria von Trapp, wie sie sich in ihren Memoiren von 1949 „Die Geschichte der Trapp-Familiensänger“ widerspiegeln.“ Darin ist Maria Postulantin im Kloster Nonnberg, die als Gouvernante zu den sieben Kindern des U-Boot-Kommandanten der Marine im Ruhestand, Kapitän Georg von Trapp, geschickt wird.

Alicia Kaori spielt Maria in der Weihnachtsproduktion „The Sound of Music“ des Paramount Theatre. (Foto zur Verfügung gestellt von Liz Lauren)

Maria, ein Freigeist, der in den Alpen aufgewachsen ist, bevor er in die Abtei kam, ist wie nichts, was die Trapp-Familie zuvor erlebt hat. Kurz darauf gewinnt Maria die Kinder für sich, dann erobert sie überraschend das Herz des Kapitäns. All dies ist mit der Musik von Richard Rodgers und den Texten von Oscar Hammerstein II vertont, mit einem Buch von Howard Lindsay und Russel Crouse.

Einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Montage von „The Sound of Music“ ist eine starke Maria. Alicia Kaori ist eine sehr fähige Schauspielerin mit einer absolut schönen Stimme, die den Zuschauerraum füllt. Anstatt sich nur auf die freigeistige Natur und den jugendlichen Überschwang der Figur zu konzentrieren, gibt Kaori ihrer Maria eine Dosis Angst. Sie hat Angst, die Abtei zu verlassen. Sie hat Angst davor, Gouvernante zu sein. Sie hat Angst, sich zu verlieben. Es ist ein dunklerer Ansatz als manche, aber letztendlich funktioniert.

Emilie Lynn (von links) spielt Elsa Schraeder, Stephen Schellhardt ist Max Detweiler und Christopher Kale Jones ist Capt. Georg von Trapp in der Weihnachtsproduktion „The Sound of Music“ des Paramount Theatre. (Foto zur Verfügung gestellt von Liz Lauren)

Die Rolle des Hauptmanns von Trapp wird oft an Schauspieler ohne große musikalische Fähigkeiten vergeben. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Vielleicht liegt es daran, dass Maria und die Kinder in einer Welt leben, in der die Freuden der Musik in der Luft tanzen und die Georg seit dem Tod der Mutter der Kinder fremd sein soll.

Für die Paramount-Produktion geben uns Mak und Casting-Direktor Trent Stork einen echten Song-and-Dance-Mann: Christopher Kale Jones. Jones ist eine Freude. Er kann nicht nur singen, Gitarre spielen und seine flinken Füße wunderbar bewegen, Jones gibt uns die vollständigste und am besten entwickelte Charakterisierung der Rolle, die ich bisher gesehen habe. Er gibt Maria einen Grund, sich in ihn zu verlieben und dem Publikum, ihn zu verehren, was nicht jedem Schauspieler in der Rolle gelingt.

Milla Liss (von links) als Brigitta, Gage Richey als Friedrich, Julia Aragon als Liesl, Alicia Kaori als Maria, Savannah Lumar als Marta, Maddie Morgan als Louisa und Ezekiel Ruiz als Kurt treten in der Weihnachtsproduktion „The Sound“ des Paramount Theatre auf Der Musik.“ Diese Kinderbesetzung wechselt die Aufführungen mit einer zweiten Kindergruppe und einer dritten Gruppe von Zweitbesetzungen.

(Foto zur Verfügung gestellt von Liz Lauren)

Sieben Kinder zu finden, die die Schönheit der Partitur und die Herzen des Publikums einfangen können, mag für manche entmutigend erscheinen, aber Paramount hat zwei Gruppen von Kindern sowie eine Vielzahl von Zweitbesetzungen zusammengestellt, um das Arbeitspensum zu bewältigen.

Zu den Kindern gehören: Gage Richey und Brody Tyner als Friedrich, Maddie Morgan und Kara Rivera als Louisa, Charlie Long und Ezekiel Ruiz als Kurt, Genevieve Jane und Milla Liss als Brigitta, Avelyn Choi und Savannah Lumar als Marta sowie Ava Barabasz und Lena Soszynski als Gretel. Zweitbesetzungen für die Jugendrollen sind Kirin Pauline, Juliana Filapek, Elias Totleben und Layla Joan.

Liesl (Julia Aragon, von links) ist 16 Jahre alt und geht auf 17 zu, und es ist Rolf (Michael Harp), der ihr Interesse an der Weihnachtsproduktion „The Sound of Music“ des Paramount Theatre geweckt hat.

(Foto zur Verfügung gestellt von Liz Lauren)

Die älteste Tochter Liesl – eine 16-jährige Schönheit, die gerade mit dem örtlichen Telegrammboten Rolf Gruber beginnt, die Gefühle des Herzens zu erforschen – zwischen Kind und Erwachsenem. Julia Aragon ist wunderbar als Liesl. Obwohl Aragon im echten Leben ein Teenager ist, behauptet sie sich unter den erwachsenen Hauptdarstellern. Sie hat ein umwerfendes Lächeln, eine strahlende Ausstrahlung und eine umwerfende und reife Singstimme.

Michael Harp verdient Erwähnung für seine Rolle als Rolf. In einigen kurzen Szenen, die über die gesamte Show verteilt sind, demonstriert Harp in seiner exzellenten Interpretation einen kompletten Charakterbogen.

Das Broadway-Kraftpaket Susan Moniz ist als Mutter Äbtissin – Marias Vertraute, Beschützerin und leitendes Licht – in bester Form. Die Stimme von Moniz ist unglaublich. Interessanterweise hätte ich in den 1990er Jahren beinahe zusammen mit Moniz in Jeff Calhouns Broadway-Revival von „Grease“ mitgespielt, mich dann aber doch für „Tony n‘ Tina’s Wedding“ entschieden. Es ist eine kleine Welt. Es ist großartig zu sehen, wie sie das Haus im Paramount abreißt.

Ebenfalls maßgeblich an der Geschichte beteiligt sind die Charaktere Elsa Schraeder und Max Detweiler. Emilie Lynn gibt eine starke Leistung als Baroness Schraeder ab, die mit dem Kapitän verlobt ist, und Stephen Schellhardt ist gut als angehender Starmacher Detweiler.

Als Regisseurin und Choreografin beweist Mak sicherlich, dass sie weiß, wie man eine Show so strukturiert, dass sie lustig, bewegend und unterhaltsam ist. Und ein großes Lob an sie für die brillante Regieentscheidung, Vignetten einzufügen, um die Szenenwechsel abzudecken. Sie sind kreativ, tragen zur Geschichte bei und sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Show.

Mak nutzt auch die Großartigkeit der Bühne des Paramount Theatre, um die überwältigend beängstigende Übernahme durch die Nazis darzustellen. Ihre Platzierung von Hakenkreuzfahnen und Nazi-Offizieren beim Musikfest Kaltzberg, das die Familie Trapp gegen Ende des Stücks aufführt, ließ mich buchstäblich laut aufatmen. Mak merkt an: „… die Geschichte fühlt sich in unserer heutigen Welt so zeitgemäß und ergreifend an wie eh und je.“

Diese Paramount-Produktion von „The Sound of Music“ ist etwas für die ganze Familie.

• Rikki Lee Travolta ist im ganzen Land als Headliner im Theater sowie in Film und Fernsehen aufgetreten. Besuch www.RikkiLeeTravolta.com .

WENN DU GEHST

WAS: „Der Klang von Musik“

WO: Paramount Theatre, 23 E. Galena Blvd., Innenstadt von Aurora

WENN: Mittwoch bis Sonntag bis 15. Januar; außer am Weihnachtstag