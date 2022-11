Große politische Comebacks – POLITICO

Nach Rishi Sunaks beispielloser 50-tägiger Wende vom unterlegenen Führungskandidaten zum britischen Premierminister blickt Westminster Insider-Moderator Jack Blanchard auf einige der großen politischen Comebacks unserer Zeit zurück.

Zu den Gästen gehören Peter Mandelson, der Westminster – und sich selbst – mit seiner sensationellen Rückkehr ins britische Kabinett im Jahr 2008 nach vier Jahren als EU-Kommissar schockierte; und der US-Historiker John A. Farrell, der sich an Richard Nixons außergewöhnlichen Aufstieg zur amerikanischen Präsidentschaft im Jahr 1968 erinnert, acht Jahre nach seiner vernichtenden Niederlage gegen John F. Kennedy. Professor Edith Hall erzählt die Geschichte des großen römischen Anführers Cincinnatus und seiner Rückkehr an die Macht von seinem bescheidenen Pflug – bekanntermaßen von Boris Johnson in seiner Abschiedsrede als Premierminister namentlich überprüft. Professor Nicholas Allen erinnert sich an andere große britische politische Comebacks des 20. Jahrhunderts; während Meredith McGraw von POLITICO die Aussichten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf eine Rückkehr ins Weiße Haus im Jahr 2024 bewertet.