„Große operative Herausforderung“: Der Biden-Administrator läuft um die Uhr, um die Einwanderungsregel der Trump-Ära zu beenden

„Die meisten Menschen, die sich damit befasst haben, sind der Ansicht, dass die Aufhebung von Titel 42 eine große operative Herausforderung darstellen wird“, sagte Doris Meissner, Direktorin des US-Einwanderungspolitikprogramms des Migration Policy Institute. „Die eigentliche Frage in meinem Kopf ist, wie schnell die geeigneten Verfahren wiederhergestellt und eingeführt werden können, damit diese Herausforderung minimiert wird?“

Die Beendigung von Titel 42 markiert sowohl das Ende eines umstrittenen Rechtsstreits als auch den Beginn eines neuen politischen Kampfes, in dem die Migrationspolitik der Regierung erneut auf die Probe gestellt wird. Seit den Anfängen der Biden-Präsidentschaft ist es ein ärgerliches Thema für das Weiße Haus. Aber es könnte ziemlich bald noch komplizierter werden.

Anfang dieses Monats blockierte ein in Washington ansässiger Bundesrichter die Verwendung von Titel 42, einer öffentlichen Gesundheitsbehörde, die Grenzbeamte während der Covid-Pandemie mehr als 2 Millionen Mal zur Ausweisung von Asylsuchenden eingesetzt haben, obwohl es sich bei vielen davon um wiederholte Überfahrten handelte. Der Richter argumentierte, dass seine Verwendung nicht mehr mit dem Stand der Pandemie übereinstimmt, in der Impfstoffe und Behandlungen weit verbreitet sind und das Reisen in den USA stark zugenommen hat. Das Justizministerium bat um eine fünfwöchige Verzögerung, um „Ressourcen- und Logistikprobleme zu lösen“, und der Richter stimmte zu, das Startdatum seiner Anordnung auf den 21. Dezember zu verschieben.

Auf die Frage nach den Vorbereitungsschritten des DHS verwies ein Verwaltungsbeamter POLITICO auf seinen Anfang dieses Jahres angekündigten „Sechs-Säulen-Plan“ sowie auf seine Bemühungen zur Bekämpfung von Kartellen und Menschenschmuggelnetzwerken. Der Plan konzentriert sich auf „starke Ressourcen“ – wie Personal, Transportmittel, medizinische Unterstützung und Einrichtungen zur Unterstützung von Grenzbeamten –, die strikte Durchsetzung der Grenzgesetze, die Steigerung der Effizienz der Zoll- und Grenzschutzabwicklung und die Stärkung der Kapazitäten von Nichtregierungsorganisationen.

„Wie es vor dem Inkrafttreten von Titel 42 der Fall war und auch danach bleiben wird, werden Personen, die an der Grenze angetroffen werden und keine Rechtsgrundlage für einen Verbleib in den Vereinigten Staaten haben, unverzüglich abgeschoben“, sagte ein anderer Verwaltungsbeamter in einer Erklärung .

Laut ihrer Gerichtsantwort plant die Verwaltung, vollständig zu den Verfahren zur Verarbeitung von Migranten zurückzukehren, die das Land zuvor und historisch unter Titel 8 beschrieben hat anerkannter Asylantrag. Mayorkas sagte dem Gesetzgeber während einer Anhörung letzte Woche, dass seine Abteilung plant, diese beschleunigten Abschiebungsprozesse an der Südgrenze „verstärkt zu nutzen“.

Das DOJ forderte eine fünfwöchige Verzögerung und sagte, das Heimatschutzministerium brauche die zusätzliche Zeit, um Ressourcen zu finden, um den Übergang von Titel 42 zu Titel 8 vorzubereiten.

Die Ressourcenlücken haben wahrscheinlich damit zu tun, dass Beamte den Zustrom von Asylbewerbern prüfen und bearbeiten müssen, sagte Greg Chen, Senior Director of Government Relations bei der American Immigration Lawyers Association. Es gibt auch große Besorgnis über die Einwanderungsgerichte, die laut Transactional Records Access Clearinghouse, einer überparteilichen Forschungsorganisation an der Syracuse University, das Geschäftsjahr 2022 mit einem Rückstand von 1,9 Millionen Fällen beendeten.

Und wegen des beispiellosen Ausmaßes an irregulärer Migration, die an der südlichen Grenze endet, sagte Chen, werde die Verwaltung noch mehr Asylbeamte, Gerichtspersonal und andere Ressourcen benötigen, um das System zu unterstützen, als sie es vor zwei Jahren getan hätte.

Sowohl die Trump- als auch die Biden-Regierung schienen sich auf Titel 42 zu verlassen, um die Migrantenströme an die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu begrenzen, aus Gründen, die wenig mit der Ausbreitung von Covid zu tun haben.

Aber die Republikaner haben gekämpft, um die Anordnung aufrechtzuerhalten, während das Weiße Haus von Biden versuchte, das Programm Anfang dieses Jahres zu beenden, nur um von einem in Louisiana ansässigen Bundesrichter behindert zu werden, der auf eine Klage von 24 von Republikanern geführten Staaten einging.

Es wird erwartet, dass die Beendigung der Richtlinie die GOP-Angriffe anheizen wird, insbesondere im Repräsentantenhaus, wo der republikanische Führer Kevin McCarthy bereits den Rücktritt des Heimatschutzministers Alejandro Mayorkas gefordert hat.

Aber Biden sieht sich auch Druck aus seinem eigenen ideologischen Zelt ausgesetzt. Befürworter fordern seit langem das Ende von Titel 42 und argumentieren, dass es keine vernünftige Grundlage für seine Verwendung gebe, sobald die Pandemieängste zurückgegangen seien.

Das Ende der Politik wird wohl kaum zu einem Ende in der Kritik führen. Mit einem Zustrom von Menschen und einem festgefahrenen System könnten Migranten Monate in Haftanstalten verbringen – ein weiterer Teil des Systems, den die Verwaltung wahrscheinlich zur Vorbereitung hochfahren wird, sagte Chen. Diese Einrichtungen wurden wegen gefährlicher Überbelegung, Gesundheits- und Hygieneproblemen sowie erschwertem legalem Zugang kritisiert.

Die Ausweitung der Inhaftierung auf Menschen, die an der Grenze ankommen, sei „höchst umstritten“, sagte Chen. „Es ist ein System, dem es sehr an angemessener Aufsicht mangelt, um sicherzustellen, dass die Menschen menschlich behandelt werden.“

Selbst mit genügend Zeit erfordern viele der gesuchten Ressourcen gesetzgeberische Maßnahmen, sagte Chen. Aber die Aussichten, dass Republikaner und Demokraten eine Einigung erzielen, sind gering.

„Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir trotz aller Fortschritte, die wir gemacht haben, weiterhin innerhalb der Zwänge eines jahrzehntealten, kaputten Einwanderungssystems arbeiten, dessen Reparatur uns republikanische Beamte verweigern“, an Verwaltungsbeamte gegenüber POLITICO.

Verwaltungsbeamte wussten immer, dass Titel 42 irgendwann enden würde, und die Vorbereitungen seien im Gange, sagte Angela Kelley, die bis Mai als leitende Beraterin für Einwanderung bei Mayorkas tätig war und jetzt Chefberaterin für Politik und Partnerschaften bei der American Immigration Lawyers Association ist. Ein Teil dieser Planung scheint in den Daten offensichtlich zu sein.

Verwaltungsbeamte wussten immer, dass Titel 42 irgendwann enden würde, und die Vorbereitungen seien im Gange, sagte Angela Kelley, die bis Mai als leitende Beraterin für Einwanderung bei Mayorkas tätig war und jetzt Chefberaterin für Politik und Partnerschaften bei der American Immigration Lawyers Association ist. Ein Teil dieser Planung scheint in den Daten offensichtlich zu sein.

Im Vergleich zu 2021 wurden in diesem Geschäftsjahr weniger Menschen nach Titel 42 ausgewiesen, während sich die Zahl der Migranten, deren Asylanträge angehört werden durften, fast verdoppelte – was möglicherweise einen Übergang zu Titel 8 widerspiegelt. Im September wurden 72.472 Migranten an der Südgrenze ausgewiesen unter Titel 42, während 135.125 nach Angaben des US-Zoll- und Grenzschutzes unter Titel 8 festgenommen wurden.

Die Verwaltung hat sich auch bemüht, das Asylverfahren zu beschleunigen. Eine neue Vorschrift, die dieses Frühjahr von der Abteilung erlassen wurde, verleiht Asylbeamten – nicht nur Richtern – die Befugnis zu bestimmen, wer qualifiziert ist und wer abgewiesen werden muss. Langfristig werde dies zu einem schnelleren und faireren Asylverfahren führen, sagte Meissner, ehemaliger Ausländerbeauftragter. Aber auch dieses neue Verfahren ist mit Ressourcenbedarf belastet und wird bisher nur bei wenigen Personen angewendet.

Kelley sieht einen holprigen Start am 21. Dezember voraus, aber sobald die Verarbeitung wieder läuft, erwartet sie, dass sich die Belastung des Systems ausgleicht. Dennoch, warnt sie, werden angesichts des derzeitigen Zustands des Einwanderungssystems, dessen Überholung Präsident Joe Biden versprochen hat, Probleme die südliche Grenze plagen.

„Es ist wirklich wie ein Zauberwürfel. Am Tag nach der Veröffentlichung von Titel 42 werden die verschiedenen Farben meiner Meinung nach durcheinander geraten. Und dann werden die verschiedenen Seiten im Laufe der Zeit die gleiche Farbe haben“, sagte Kelley. „Aber es wird Zeit brauchen, und es wird noch unvollkommen sein, weil unser System modernisiert werden muss.“