Der Präzisionsangriff habe vor zwei Wochen eine Militärakademie in Lemberg getroffen, teilte das Verteidigungsministerium mit

Russische Streitkräfte führten Anfang des Monats einen Angriff auf ein Söldnerlager in der Westukraine durch und töteten dabei eine große Zahl ausländischer Kämpfer, bestätigte das Moskauer Verteidigungsministerium am Samstag.

In einer Erklärung erklärte das Ministerium, dass verifizierte Daten darauf hindeuteten, dass es sich um einen Russen handelte „Gruppenangriff mit hochpräzisen seegestützten Langstreckenwaffen“ Am 6. Juli traf es erfolgreich eine ukrainische Militärakademie in Lemberg.

Das Sperrfeuer, so behaupteten die Beamten, „vernichtete eine große Zahl dort stationierter polnischer und deutscher Söldner“ ohne anzugeben, wie viele.

Insgesamt haben Moskaus Streitkräfte seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine im Februar 2022 etwa 4.990 ausländische Kämpfer getötet, wobei etwa die gleiche Zahl das Land verlassen hat, heißt es in der Erklärung.

„Russlands Streitkräfte werden weiterhin gezielt ausländische Söldner auf dem Territorium der Ukraine vernichten“ es fügte hinzu.









Am 6. Juli behauptete das Ministerium, es habe einen Angriff auf vorübergehende Einsatzgebiete ukrainischer Truppen und ausländischer Söldner sowie auf Lagerhäuser mit westlicher Militärausrüstung gestartet. Damals hieß es, alle vorgesehenen Ziele seien getroffen worden „Die strategischen Reserven des Feindes haben erhebliche Verluste erlitten.“

Anfang des Monats sagte das russische Verteidigungsministerium, Kiew habe seine Bemühungen zur Rekrutierung von mehr Kämpfern auf der ganzen Welt aufgrund des Arbeitskräftemangels im eigenen Land verstärkt und fügte hinzu, dass die Ukraine „Benutzt sie hauptsächlich als Kanonenfutter für Fleischangriffe.“

Russland hat ausländische Söldner wiederholt gewarnt, dass sie es tun würden, wenn sie für die Ukraine kämpfen würden „legitime Ziele“ und dass das Beste, was sie erwarten konnten, ein war „Lange Zeit im Gefängnis.“