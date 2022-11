„Große Gefahr“: Ehepaar in Fall von U-Boot-Geheimnissen verurteilt

Groh sagte, ihre Geschichte „liese sich wie ein Kriminalroman oder ein Drehbuch“ und Jonathan Toebbes „Aktionen und gierige eigennützige Absichten brachten Militärangehörige auf See und jeden Bürger dieses Landes in eine verletzliche Position und dem Risiko, Schaden durch Gegner zu erleiden .“

Diana Toebbe, die zugab, als Ausguck für ihren Ehemann gehandelt zu haben, erhielt eine verbesserte Strafe, nachdem der Richter während der kombinierten fünfstündigen Anhörung des Paares bekannt gegeben hatte, dass Diana Toebbe versucht hatte, ihrem Ehemann zwei Briefe aus dem Gefängnis zu schicken.

Die Briefe, die vor Gericht verlesen wurden, wurden abgefangen, bevor sie zugestellt werden konnten. In einem von ihnen forderte Diana Toebbe ihren Mann auf, den Brief nach dem Lesen in einer Toilette herunterzuspülen. Sie ermutigte ihn, über ihre Beteiligung an dem Programm zu lügen und zu sagen, dass sie „nichts davon wusste“.

Der Richter sagte, es fehle ihr an echter Reue und sie übernehme keine Verantwortung für ihre Taten.

„Das ist eine außergewöhnliche Geschichte, direkt aus dem Film“, sagte Groh.

Vor der Verurteilung beschrieb Jonathan Toebbe seine Kämpfe mit Stress bei der Übernahme zusätzlicher Aufgaben und seinen eigenen Kampf mit Alkohol. Er sagte, er habe über 18 Monate lang Warnzeichen eines Nervenzusammenbruchs erlebt, die er nicht erkannt habe.

„Ich glaubte, dass meine Familie ernsthaft bedroht war, dass die Demokratie selbst am Zusammenbruch war“, sagte er. Dieser Glaube überwältigte ihn, sagte er, und ließ ihn glauben, er müsse „übereilte Maßnahmen ergreifen, um zu versuchen, sie vor schwerem Schaden zu bewahren“.

Die Staatsanwälte sagten, Toebbe habe seinen Zugang zu streng geheimen Regierungsinformationen missbraucht und wiederholt Details über das Design und die Leistung von U-Booten der Virginia-Klasse an jemanden verkauft, von dem er glaubte, dass er ein Vertreter einer ausländischen Regierung sei, der aber in Wirklichkeit ein verdeckter FBI-Agent war.

Diana Toebbe, 46, die zum Zeitpunkt der Verhaftung des Paares im vergangenen Oktober an einer Privatschule in Maryland unterrichtete, gab zu, dass sie als Ausguck an mehreren vorher vereinbarten „Dead-Drop“-Orten fungierte, an denen Speicherkarten mit den geheimen Informationen zurückgelassen wurden.

Die Speicherkarten waren Geräte, die in Gegenständen wie einer Kaugummiverpackung und einem Erdnussbutter-Sandwich versteckt waren. Das Paar wurde im Oktober 2021 festgenommen, nachdem Jonathan Toebbe eine Karte in Jefferson County, West Virginia, hinterlegt hatte.

Keine der Informationen wurde als streng geheim oder geheim eingestuft und fiel laut früheren Aussagen in eine dritte Kategorie, die als vertraulich angesehen wird.