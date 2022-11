Große Branchenlücke: Kollektives Weihnachtsgeld steigt 2022

Wer im Tarifschutz arbeitet, bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit Weihnachtsgeld. Die durchschnittliche Bruttosumme ist in diesem Jahr höher als im Vorjahr – aber immer noch weit hinter der Inflation zurück.

Die große Mehrheit der Millionen Tarifbeschäftigten in Deutschland darf sich in diesem Jahr über ein Weihnachtsgeld freuen, das auch höher ist als 2021. 85,7 Prozent von ihnen würden diese Sonderzahlung erhalten, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Die durchschnittliche Höhe der Sonderzahlung beträgt in diesem Jahr 2747 Euro brutto. Das sind 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr (2677 Euro).

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes liegt der Anteil der tariflich Beschäftigten mit Weihnachtsgeldanspruch in Ostdeutschland mit 88,5 Prozent etwas höher als in Westdeutschland mit 85,3 Prozent. Andererseits liegt die durchschnittliche Forderung in Westdeutschland mit 2.768 Euro um 6 Prozent höher als im Osten (2.611 Euro).

Energieunternehmen zahlen viel

Die Branchenunterschiede sind horrend. Überdurchschnittlich viel wird in den Bereichen „Erdöl- und Erdgasgewinnung“ mit 5504 Euro und im Bereich „Kokerei und Mineralölverarbeitung“ mit 5450 Euro bezahlt. Viele Unternehmen dieser Branchen profitieren von hohen Energiepreisen.

Das niedrigste Weihnachtsgeld erhalten Beschäftigte im Bereich „Arbeitskräftevermittlung und -überlassung“ mit durchschnittlich 327 Euro. Auch im Bereich „Tabakverarbeitung“ gibt es mit 564 Euro vergleichsweise wenig.

Berücksichtigt man auch Beschäftigte ohne Tarifvertrag, erhalten laut Institut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WSI) nur 54 Prozent der Beschäftigten Weihnachtsgeld.

„Angesichts historisch hoher Inflationsraten ist das Weihnachtsgeld für viele Arbeitnehmer wichtiger denn je“, sagte der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten, kürzlich. „Sie schafft zumindest kurzfristig einen Puffer, um auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten reagieren zu können.“ Die Inflationsrate ist mit 10,4 Prozent aktuell so hoch wie seit über 70 Jahren nicht mehr, da vor allem Energie und Lebensmittel deutlich teurer geworden sind.