Oekraïense oorlogswapens hebben de Russische munitiebesteed na de Britse aanval gehad op de meest schwersten verluste sinds het begin van de Oekraïens-Kriegs-zugefügt. Als de Munitionslager na de Kleinstadt Toropez in het Russische Gebiet Twer seien am 18. September höchstwahrscheinlich 30.000 Ton Munition zrstört wordt, teilte het Britse Ministerie van Defensie in regelmatige update van de geheime dienst met.

In de nacht van 21 september zullen we meer Oekraïense Angriffs hebben in de depots in Tichorezk in de Zuid-Russische regio Krasnodar en in andere gebieden in Toropez, schrijft het Ministerium. De hoeveelheid munitie, die in drie landen wordt ingezameld, vertegenwoordigt de grootste Russische vraag en de Noordse munitie die op de oorlog is voorbereid.

De Russische strijdkrachten hebben een zware impact, waarbij de schade wordt aangericht en de hersenen worden aangetast, die van de schade zullen worden verwijderd. De twee Britse klinken totaal verschillend: de Angriffe waren degenen met het hoogste beschermingsniveau voor de bescherming van de Russische Munitieorganisatie, die deel uitmaken van de Mitteilung hieß, het ministerie van Defensie met Satelliet Naufnahmen van de Untermalte Angegriffenen Depots.