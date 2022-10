Großbritannien zieht das Budget vor, um die Märkte zu beruhigen

London

Der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng wird am 31. Oktober, mehr als drei Wochen früher als geplant, Einzelheiten zu seinen Plänen zur Bekämpfung der steigenden Staatsverschuldung und zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums veröffentlichen, um die Anleger zu beruhigen und die schwer beschädigte Glaubwürdigkeit der Regierung wiederherzustellen.

Kwarteng gab den neuen Termin am Montag in einem Brief an das Finanzministerium bekannt. Er bestätigte auch, dass das Office for Budget Responsibility (OBR), die unabhängige Haushaltsaufsichtsbehörde, am selben Tag seine Bewertung des mittelfristigen Haushalts der Regierung veröffentlichen wird.

Investoren haben auf Klarheit über ein überarbeitetes Datum für das Budget gewartet, das ursprünglich auf den 23. November festgelegt war. Es wurde allgemein erwartet, dass es vorgezogen wird, nachdem Kwartengs „Mini“-Budget am 23. September das Pfund zum Einsturz brachte und mit seinem Versprechen Schockwellen durch die Finanzmärkte schickte von 45 Mrd. £ (49,8 Mrd. $) an nicht finanzierten Steuersenkungen.

