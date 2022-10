Großbritannien verschiebt Wirtschaftserklärung auf den 17. November – POLITICO

LONDON – Der britische Bundeskanzler Jeremy Hunt hat eine geplante Erklärung verschoben, in der dargelegt wird, wie die Regierung ein 40-Milliarden-Pfund-Loch in ihren Finanzen bis zum 17. November füllen wird.

Hunt sollte den Plan am kommenden Montag vorlegen und neben einer Wirtschaftsprognose des Office for Budget Responsibility (OBR) nach wochenlangen wirtschaftlichen Turbulenzen in Großbritannien eine Vielzahl von Steuer- und Ausgabenänderungen bekannt geben

Aber der Kanzler, der vom neuen Premierminister Rishi Sunak im Amt gehalten wurde, sagte am Mittwochmorgen, es sei wichtig, dass die Erklärung auf möglichst genauen Wirtschaftsprognosen basiere, und dass es „umsichtig“ sei, das Datum zu ändern. Es werde zu einer vollständigen Herbsterklärung hochgestuft, sagte er und verwies auf den Prozess, mit dem die britische Regierung normalerweise ihre Finanzpläne aufstellt.

Hunt sagte den Sendern, es sei wichtig, dass die „schwierigen Entscheidungen“, die er und Sunak jetzt treffen, „die richtigen sind, Entscheidungen, die sich über die Zeit bewährt haben und das Richtige für Menschen zu Hause tun, die sich Sorgen um ihre Hypotheken, ihre Jobs und die Kosten machen Lebensunterhalt, die Rechnungen und so weiter.“

Es markiert die jüngste zeitliche Verschiebung für die Wirtschaftserklärung, die ursprünglich von Hunts Vorgänger Kwasi Kwarteng für den 23. November versprochen worden war. Unter Druck nach einer desaströsen Marktreaktion auf sein sogenanntes „Mini-Budget“, das keine unabhängige Prüfung beinhaltete die OBR, Kwarteng verschob es auf den 31. Oktober.

Dies bedeutet, dass die Erklärung nun nach der nächsten Zinsentscheidung der Bank of England am 3. November erfolgen wird, wobei allgemein erwartet wird, dass die Zentralbank die Zinsen weiter anheben wird.