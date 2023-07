London will bis in die 2030er Jahre Sprengköpfe und U-Boote der nächsten Generation im Inland produzieren

Großbritannien beabsichtigt, völlig neue Sprengköpfe für die ballistischen Trident-Raketen zu bauen, die von den kommenden Atom-U-Booten der Dreadnought-Klasse getragen werden sollen, wie das Verteidigungsministerium in London bekannt gegeben hat. Die inländische Entwicklung und Produktion wird in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 9 Milliarden Pfund kosten.

Der Bericht des Verteidigungsministeriums, der am Dienstag dem Parlament vorgelegt und am Mittwoch veröffentlicht wurde, beschreibt die nukleare Modernisierung als eine „eine in zwei Generationen“ Bemühen Sie sich, das zu tun „Den Aufbau industrieller Infrastruktur unterstützen“ und die Modernisierung der Fertigungs- und Wartungskapazitäten.

Das britische Nukleararsenal basiert seit 1998 ausschließlich auf U-Booten und besteht derzeit aus vier Raketenbooten der Vanguard-Klasse mit Trident-II-Raketen. Das Parlament hat der Entwicklung und dem Bau der Dreadnought-Klasse im Jahr 2016 grünes Licht gegeben, und zwar als erste dieser Klasse „Bleibt auf Kurs“ in Dienst zu treten „Anfang der 2030er Jahre“ laut der Meldung.









Sowohl die neuen Boote als auch die neuen Sprengköpfe für die Tridents „werden im Vereinigten Königreich entworfen und gebaut und stellen einige der fortschrittlichsten Systeme dar, die jemals gebaut wurden“ Der Bericht des Verteidigungsministeriums behauptet, und ihre Entwicklung ist „Zehntausende Arbeitsplätze im ganzen Land direkt unterstützen und Milliarden Pfund in die britische Wirtschaft investieren.“

Um dies zu erreichen, wird das Verteidigungsministerium in den nächsten zwei Jahren jedoch zusätzlich 3 Milliarden Pfund und in den folgenden drei Jahren weitere 6 Milliarden Pfund für das Atomprogramm ausgeben. Dazu gehören Verbesserungen an den Werften in Faslane und Devonport.

Weitere bemerkenswerte Mittel im Verteidigungshaushalt sind 2,5 Milliarden Pfund in den nächsten zehn Jahren, um die erschöpften Munitionsvorräte wieder aufzufüllen, und 400 Millionen Pfund für Reparaturen „bröckelt“ Kasernen und andere Unterkünfte.













Laut der Times hielt Verteidigungsminister Ben Wallace, der am Wochenende seinen Rücktritt bekannt gab, an seinen Plänen fest, die Royal Navy zu stärken und gleichzeitig die Zahl der Panzer und Truppen in den Bodentruppen auf den kleinsten Wert seit den Napoleonischen Kriegen zu reduzieren. Unbenannte Quellen innerhalb des Militärs haben sich darüber beschwert, dass der neue Entwurf dem Dienst Priorität einräumt, der früher von Admiral Sir Tony Radakin geleitet wurde, der 2021 den Generalstab übernahm.

London hat bereits die Namen für die neuen U-Boote festgelegt. Medienberichten zufolge werden die Schwesterboote der Dreadnought Valiant, Warspite und King George VI heißen. Während der Name „Dreadnought“ in der Royal Navy eine Geschichte hat, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, war das Schlachtschiff des frühen 20. Jahrhunderts, das ausschließlich auf großen Kanonen basierte, das berühmteste. Ihr Stapellauf im Jahr 1906 löste ein Flottenwettrüsten mit Deutschland und Frankreich aus. Die HMS Dreadnought verpasste alle großen Schlachten des Ersten Weltkriegs, ging aber als einziges Schlachtschiff in die Geschichtsbücher ein, das jemals ein U-Boot versenkte, indem es im März 1915 ein deutsches U-Boot rammte.