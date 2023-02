Großbritannien vermeidet Rezession im Jahr 2022 nur knapp

London

CNN

—



Die britische Wirtschaft stagnierte im vierten Quartal 2022, was bedeutet, dass sie es gerade noch geschafft hat, nicht in eine Rezession zu geraten.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war von Juli bis September um 0,2 % gefallen, und zwei aufeinanderfolgende Schrumpfungsquartale hätten das Land in eine Rezession getrieben. Das BIP für das Dezemberquartal zeigte ein Nullwachstum.

Für das gesamte Jahr 2022 wuchs die Wirtschaft um 4 %, nach einer Expansion von 7,6 % im Jahr 2021. Aber die Aussichten für dieses Jahr sind viel schlechter. Laut Internationalem Währungsfonds dürfte Großbritannien in diesem Jahr die einzige große Volkswirtschaft sein, die schrumpfen wird.

Die Bank of England prognostizierte letzte Woche einen Rückgang der britischen Wirtschaftsleistung um 0,5 % in diesem Jahr, was weitgehend mit dem Ausblick des IWF übereinstimmt.

— Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert.