Auch gut drei Jahre nach dem Brexit sind noch nicht alle Streitpunkte zwischen London en Brussel ab Chopped. Insbesondere Nordirland kan iedereen in Fokus raken. Nun könnte ein Knoten platen.

Im Ringen over een Einigung im Streit over Brexit-Regeln für Nordirland wollen sich der Britse premier Rishi Sunak en EU-commissaris Ursula von der Leyen am Montag persönlich. Beiden komen in Großbritannien zusterammen, de EU-Kommission en Sunaks Amtssitz Downing Street gemeinsam midteilten.

Die politici hebben het er vaak over gehad, weiter een praktische Lösungen für das sogenannte Nordirland-Protokoll zu arbeiten. Erwartet, het kan zijn dat de Treffen een eine Einigung zijn in de lange termijn verundet wird.

grenscontroles voorkomen

Das Nordirland-Protokoll ist Teil des Brexit-Vertrags über den britischen EU-Austritt. Als je dit ziet, kun je zollgrenze zwischen GroßBritannien en der EU in der Iers Zie verläuft. Damit sollte be prevent, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland and dem EU-Mitglied Republik Irland eingeführt are müssen. Sonst wurde mit einem Wiederaufflammen des Konflikts um eine Vereinigung der both Teile Irlands Gerechtnet. Maar de Kontrollen zorgen voor de Duitse handel in het binnenland en de protestantse Anhänger der Union in Nordirland fühlen sich von Großbritannien abgeschnitten.

Entscheidd für den Erfolg einer Einigung is daher, ob Sunak es bouw wird, die größte Protestant-Unionistische Partei in Nordirland, DUP, achter sich zu bringen. Deze blokkade van het protest tegen het protocol heeft ervoor gezorgd dat Monaten een regierungsbildung heeft in de Britse landen en drastische maatregelen heeft genomen.

Het hart van de Brexit-aanhanger in de Britse Tory-Partijen en de Vorvorgänger Boris Johnson waarschuwden premier Zorg ervoor dat u de EU goedkeurt. In mehreren Gastbeiträgen en Interviews Sunak seine Partei, seine Kritiker en de britische Volk bereits auf die Einigung ein. “De brexit is nooit volledig duurzaam en zal sterven zolang het duurt”, zei Sunak in een interview met de “Sunday Times”.

Sunak versichert Rolle als überzeugter “Brexiteer”

“Wir müssen es hinkrigen, dass der Brexit für das gesamte Vereinigte Königreich funktioniert”, schreef im konservativen “Telegraph”. Dem Blatt soll sich im ownen Kabinett bereits Widerstand regen and Nordirland-Staatssekretär Steve Baker bereits seinen Rücktritt erwägen. Im Boulevard-Blatt “Sun” versicherte Sunak den Lesern, trotz seines mutmasslichen Kompromisses mit der EU weiterhin ein überzeugter “Brexiteer” zu sein.

Vertreter aus London en Brüssel hebben de Inktreten van de Brexit-Vertrags 2020 gegund, Lösungen für die entstandenen Probleme zu finden. Een groot deel van Londen verhängte Übergangsphasen sorgten dafür, dass notbellene Kontrollen zunächst noch nicht in full Umfang stattfanden. Tegenover ex-premier Johnson en de heer Liz Truss zei dat hij het protocol had ondertekend en dat de feitelijke premier Rishi Sunak een constructieve toon aangaf.

Het britische parlement soll über den mit brussel ausgehandelten Deal noch abstimmen dürfen. De oppositionele Labour-Partij heeft een beschermend regime en een ongekende spanning.

dpa