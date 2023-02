Großbritannien legt Pläne zur Regulierung der Kryptoindustrie nach dem Zusammenbruch von FTX vor

Der britische Premierminister Rishi Sunak spricht am 30. Januar 2023 während einer Fragerunde an der Teesside University.

Das Vereinigte Königreich hat offiziell Pläne zur Regulierung der Kryptowährungsindustrie vorgelegt, wobei die Regierung versucht, einige der rücksichtslosen Geschäftspraktiken einzudämmen, die im vergangenen Jahr aufgekommen sind und zum Untergang von FTX beigetragen haben.

In einer am Dienstag gestarteten, mit Spannung erwarteten Branchenkonsultation schlug die Regierung eine Reihe von Maßnahmen vor, die darauf abzielen, die Regulierung von Krypto-Asset-Unternehmen an die traditioneller Finanzunternehmen anzupassen.

Unter den am Dienstag vorgestellten Vorschlägen war ein Schritt zur Stärkung der Regeln für Finanzintermediäre und Verwahrer, die Krypto im Auftrag von Kunden aufbewahren.

Ein großes Thema, das im Jahr 2022 auftauchte, war die Zunahme riskanter Kredite, die zwischen mehreren Kryptofirmen vergeben wurden, und mangelnde Sorgfalt bei den an diesen Transaktionen beteiligten Gegenparteien.

Die britischen Vorschläge würden gegen solche Aktivitäten vorgehen und darauf abzielen, ein „robustes weltweit erstes Regime zu schaffen, das die Regeln für die Verleihung von Kryptoanlagen stärkt und gleichzeitig den Verbraucherschutz und die operative Widerstandsfähigkeit von Unternehmen verbessert“, heißt es in einer Erklärung vom späten Dienstag.