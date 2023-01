Großbritannien ist vor drei Jahren aus der EU ausgetreten.

Laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ist der Brexit sowohl für Großbritannien als auch für die EU ein „wirtschaftliches Desaster“. Für deutsche Unternehmen bestehe noch erhebliche Planungs- und Rechtsunsicherheit, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian zum dritten Brexit-Jubiläum der Deutschen Presse-Agentur. „Es drohen Handelskonflikte, weil sich Großbritannien vom EU-Austrittsabkommen distanziert.“

Insbesondere die britischen Pläne, von EU-Regeln wie Datenschutz oder Lebensmittel abzuweichen, belasten deutsche Unternehmen, sagte Adrian. Das lasse sich auch an den Handelszahlen ablesen: „Während Großbritannien 2016 Deutschlands drittwichtigster Exportmarkt war, rutschte das Land 2022 auf den achten Platz ab.“

Am 31. Januar 2020 ist Großbritannien nach 47 Jahren Mitgliedschaft aus der EU ausgetreten. Deutsche Unternehmen haben laut DIHK mehr als 2.100 Niederlassungen in Großbritannien und beschäftigen mehr als 400.000 Mitarbeiter. Britische Unternehmen hingegen haben in Deutschland 1.500 Filialen und fast 300.000 Mitarbeiter. „Für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals steht viel auf dem Spiel“, sagte Adrian.