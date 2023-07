Die Erklärung erfolgte im Anschluss an einen Bericht über den Missbrauch und die Schikanierung schwuler Militärangehöriger

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat sich offiziell bei LGBTQ-Angehörigen des britischen Militärs entschuldigt, nachdem ein vernichtender Bericht veröffentlicht wurde, in dem dargelegt wird, wie einige Angehörige der Streitkräfte sexuellem Missbrauch und homophobem Mobbing ausgesetzt waren.

Die lang erwartete LGBT Veterans Independent Review, die Beweise von mehr als 1.000 Militärangehörigen und Veteranen zusammengetragen hat, beschreibt zahlreiche Fälle, in denen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität aus dem Militär entlassen wurden. Viele seien, so heißt es in dem Bericht, gezwungen, sich zu konfrontieren „der schrecklichste sexuelle Missbrauch und die schrecklichste Gewalt, homophobes Mobbing und Belästigung, und das alles bei mutigem Dienst für dieses Land“ während ihrer Militärkarriere.

„Im Namen des britischen Staates entschuldige ich mich“ Dies teilte Sunak am Mittwoch dem britischen Parlament mit. „Ich hoffe, dass alle Betroffenen stolz sein können, Teile der Veteranengemeinschaft, die so viel für die Sicherheit dieses Landes getan hat.“ Sunak fügte hinzu, dass ein Teil der Behandlung von LGBTQ-Militärpersonal betroffen sei „ein entsetzliches Versagen des britischen Staates“ und das war es „Jahrzehnte hinter dem Gesetz dieses Landes zurück.“









Der Bericht enthielt außerdem 49 Empfehlungen an die Regierung, darunter die Einführung eines „angemessene finanzielle Vergütung“ für Veteranen, die von dem historischen Missbrauch betroffen sind. Sunak antwortete nicht direkt auf die Empfehlungen, sagte jedoch, dass Treffen mit Regierungskollegen geplant seien, um das Problem zu besprechen.

Homosexualität wurde im Vereinigten Königreich im Jahr 1967 entkriminalisiert. Das Verbot blieb in den Streitkräften jedoch bis Januar 2000 bestehen „Aufrechterhaltung der betrieblichen Effektivität und Effizienz.“ In dem Bericht heißt es jedoch, dass die Haltung des Militärs gegenüber LGBTQ-Mitgliedern einer Bedrohung gleichkomme „unverständliche Politik der homophoben Bigotterie.“

Die Veröffentlichung des Berichts erfolgt mehr als 20 Jahre, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zugunsten von fünf britischen Militärangehörigen entschieden hat, die wegen Homosexualität entlassen wurden, was zur Aufhebung des Verbots führte.

Die LGBTQ-Wohltätigkeitsorganisation Fighting With Pride schätzt, dass zwischen 2.000 und 5.000 Menschen von der Anti-Homosexuell-Politik der britischen Streitkräfte schwer betroffen waren. Einigen wurden ihre Dienstmedaillen entzogen, andere lebten immer noch mit Vorstrafen, die mit ihrer sexuellen Identität in Zusammenhang standen.

Die Wohltätigkeitsorganisation hat außerdem die Löschung aller Strafregister und die Auszahlung einer Entschädigung in Höhe von 100.000 Pfund (130.000 US-Dollar) an die Betroffenen gefordert.