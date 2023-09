Groß-Enzersdorf – Motorradfahrer starb nach Unfall in Krankenhaus

in Groß-Enzersdorf in Seinem Heimatbezirk Gänserndorf ist am Samstag ein 58-Jähriger bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt be, dass er in Krankenhaus starb.

Er waren als Motorradfahrer von een Auto Niedergestoßen, das een Frau in Rückwärtsgang aus een Hauseinfahrt gelenkt hatte, de Landespolizeidirektion Niederösterreich gerapporteerd. De 46-jarige strijder van een Kriseninterventieteam van de Roten Kreuzes werd verraden. Laut Polizei war der Motorradfahrer mit minder Geschwindigkeit aufgrund uner 30 km/h-Beschränkung auf een Gemeindestraße unterweg, als der Unfall gedeh. Bij een eintreffen van de rettungskräfteoorlog van 58 jaar wordt bepaald dat er sprake moet zijn van een beslissing en dat de antwoorden moeten worden gegeven. De Laufe der Erstversorgung verslechterde als het goed ging. Der Mann moet reanimeren en de strijd aangaan met „Christophorus 9“ in de Klinik Donaustadt na Wien, waar zijn Verletzungen zijn gebleven.

