Schon nach den ersten beide Monaten dieses Jahres lässt sich abschätzen: Russland droht ein noch größeres Haushaltsloch as angenommen. Als een plant een tekort heeft, is het snel fout. Problematisch voor de Russische Staatskasse is voor alle energiebronnen bij de Öl- en Gasseinnahmen.

Rusland heeft een groot huis in dat jaar dat ook wordt gebruikt. Der Russische Staatshaushalt weise nach den Monaten Januar en Februar bereits ein Defizit von 2.581 Billionen Rubel (32,3 Milliarden Euro) auf, teilte das Finanzministerium der russischen Nachrichtenagentur Interfax mit. De kosten zijn snel 90 Procent van de plantengroei Defizits van 2.925 miljard roebel (36,6 miljard euro).

Im Vorjahreszeitraum hatte Russland noch een Überschuss von 415 Milliarden Rubel (5,2 Milliarden Euro) erzielt. Problematisch voor de Russische Haushalt ist vor allem der Einbruch bei den Öl- und Gaseinnahmen. Die laatste keer dat de ministeriële instellingen snel tot de helft worden gezonken. Die hangen voor alles met de nieuwe oliereizen en de gezonken export van Erdgas zusammen, teilte das Finanzministerium mit.

Am heutigen Montagmorgen kost een vat (159 liter) van Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85,33 US-Dollar. Allerdingen hebben de Westlichen industriële wegen van von Kremlchef Wladimir Putin geführten Angriffskriegs gegen die Ukraine einen Preisdeckel für russische Rohöl en inzwischen auch for Ölprodukte aus Russland verhängt. De Russische Marke Oeral kan worden gebruikt met een deutlichen Abschlag-handel. Im Schnitt wird Moskau Medienberichten zufolge sein Oeral-Öl nur zu einem Preis von etwa 50 Dollar pro Barrel los.

Nach der Abkehr des Westens von russische olie en gas sieht der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, Russland dauerhaft geschwächt. “Russland hat die Energieschlacht verloren”, zei Birol in Parijs door de Franse Zeitung “Libération”. De export van olie en gas begint met het begin van de Russische Angriffskriegs tegen de Oekraïne om 40 Prozent zurückgegangen.

En als eerste der Anfang, denn die Russische Öl- und Gasfelder seien technisch en geologisch complex. Ze profiteren van de technologische Unterstützung internationaler Experten. “Diese haben sich jedoch aus Russland zurückgezogen.” Da die Felder nicht die notwendige technologische Unterstützung erhielten, werde die Förderung mittelfristig zurückgehen.