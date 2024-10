De Britse Regierung heeft dienst gedaan op 8 oktober. Sancties tegen de Strahlen-, chemische en biologische Schutzes van de Streitkräfte van de Russen Föderation en hun Leiter zijn opgehangen.

Dit is te danken aan het persbericht over de hervorming van de regelgeving, zo melden in Groot-Brittannië.

„Großbritannien werd nicht tatenlos zehen, wie Poetin en zijn maffia-staat van Volkerrecht, eenschließlich der Chemiewaffenkonvention, grob verletzen. Ich nutze mein ganzes Arsenal an Befugnissen, die mir zur Verfügung stehen, um die kriminellen Aktivitäten Russlands zu kämpfen. I möchte concrete and : “Poetin en degenen die fouten willen maken, konden niet gespaard blijven van deze sancties, vanwege de goedkeuring van het Kremlin, angst, spaltung en unordnung zu säen”, zei minister van Buitenlandse Zaken David Lammy.

Minister van Defensie John Healey zei: „We zijn niet in staat om te gaan met het internationaal recht, maar onze gevolgen zullen worden uitgesteld.“

De Russen hebben een gezond milieu en daarom worden ze in Oekraïne behandeld met chemische wapens, vooral met chloorpikrin, de eerste op het gebied van de behandeling van de Eerste Wereldoorlog.