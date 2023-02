Na maanden van gesprekken zullen de twee partijen naar verwachting een akkoord bereiken over de handelsregelingen van Noord-Ierland

De Britse premier Rishi Sunak en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, ontmoeten elkaar maandag in het VK voor laatste gesprekken over een deal om het Noord-Ierse Protocol op te lossen, dat deel uitmaakt van de Brexit-deal over handelsregels voor de regio.

In een gezamenlijke verklaring op zondag zeiden Sunak en von der Leyen van wel “Overeengekomen om hun werk persoonlijk voort te zetten in de richting van gedeelde, praktische oplossingen voor de reeks complexe uitdagingen rond het protocol over Ierland en Noord-Ierland.”

Volgens de voorwaarden van het protocol dat is overeengekomen door voormalig premier Boris Johnson, zal Noord-Ierland – dat deel uitmaakt van het VK – deel uitmaken van de interne markt voor goederen van de EU. Dat betekent dat producten die vanuit de rest van het VK naar Noord-Ierland komen, aan controles en controles worden onderworpen. Noord-Ierland heeft een landgrens met de Republiek Ierland, dat onderdeel blijft van de EU. Vóór de Brexit was het gemakkelijk om goederen over deze grens te vervoeren omdat beide partijen dezelfde EU-regels volgden.

Dit alles heeft geleid tot politieke instabiliteit in Noord-Ierland nadat de Democratic Unionist Party (DUP) zich terugtrok uit de Stormont Assembly uit protest tegen controles op aankomende goederen. Het was het ook niet eens met de blijvende rol van het Europees Hof van Justitie (HvJ) in de regio.

De nieuwe onderhandelingen tussen Sunak en von der Leyen zijn gericht op versoepeling van de strenge grensregels. Sunak zal zijn eigen partij echter moeten overtuigen om voor een mogelijke deal in het parlement te stemmen.

Jonathan Buckley, een DUP-lid van de Stormont Assembly, tweette zondag dat de partij elke deal zou beoordelen “geheel op zijn specifieke juridische inhoud.”

“Als je het verkeerd doet, worden de verdeeldheid alleen maar groter”, hij beweerde.

Ondertussen vertelde een naamloze EU-diplomaat dat aan de Financial Times “Dit is het dichtst bij het oplossen van de problemen met het protocol, waardoor we de relatie met het VK in een veel constructiever kader kunnen brengen.”

