Groetjes van Lisa Hauser en een ÖSV-sensatiebiatleet

De eerste WK-individu in Östersund bracht de Oostenrijkse wereldkampioen biatlon een sterke zesde plaats. Voor haar was een vlekkeloze schietprestatie net zo belangrijk als een teamgenoot die iedereen verraste.

Bij de seizoensopener in Zweden was er een bloedstollende finish bovenaan: Lisa Vittozzi (ITA) won met de kleinst mogelijke voorsprong van 0,1 seconde op Franziska Preuß (GER). Lisa Hauser was erg blij met de zesde plaats, 1:07 minuten terug. Ze leverde een nette prestatie op de schietbaan.

Voor Tamara Steiner was de nul tevens de basis voor haar beste WK-resultaat tot nu toe. De Stiermarkse kwam op de 13e plaats (+2:13) en was daarmee de tweede beste Oostenrijkse. De 26-jarige uit Schladming behaalde tot nu toe een topresultaat van de 21e plaats.

Lisa Hauser zei: „Vergeleken met de race van gisteren waren mijn schietprestaties vandaag natuurlijk heel goed. Gisteren was ik een beetje teleurgesteld omdat het niet werkte, en de vier nullen op de schietbaan zijn vandaag nog mooier. Het is altijd een doel van: ik wilde vier keer nul scoren in het seizoen en dat heb ik in de eerste race ook gehaald. Om zo’n individuele race te hebben en direct bij de start een top tien plaats in de boeken te hebben is natuurlijk heel gaaf.“

Tamara Steiner vatte samen: „Ik ben uiteraard erg blij met mijn schietprestatie vandaag. Vooral na de race van gisteren, waar er een of twee fouten waren, ben ik vandaag uiteraard dolgelukkig met vier nulpunten. Helaas had ik mijn beste dag qua hardlopen, wat natuurlijk een beetje jammer, maar we staan ​​nog maar aan het begin van een lang seizoen en ik hoop dat ik in de loop van de winter beide dingen perfect op elkaar kan afstemmen .“

Er viel veel te analyseren met de andere ÖSV-biatleten. Kristina Oberthaler uit Altenmarkt werd 69e (3 missers), Anna Gandler was snel op de langlaufloipe met de 20e looptijd, maar maakte zeven fouten en werd slechts 78e, Anna Juppe eindigde op de 81e plaats (6 fouten).

In de middag volgt de individuele race voor de heren in Östersund.

WK-programma Östersund

Zondag 26 november 2023, 20 km individuele mannen, 14.30 uur

Woensdag 29 november 2023, estafette dames, 15.20 uur

Donderdag 30 november 2023, estafette heren, 15.20 uur

Vrijdag 1 december 2023, sprint dames, 14.45 uur

Zaterdag 2 december 2023, sprint mannen, 14.45 uur

Zondag 3 december 2023, Achtervolging Dames, 14.00 uur

Zondag 3 december 2023, achtervolging heren, 16.00 uur