„Größter Lotteriegewinn der Welt“: Sagenhafter Jackpot in den USA klettert auf 1,9 Milliarden Dollar

Der Jackpot der US-Lotterie Powerball schwillt auf eine immer phantastischere Größe an: Fast zwei Milliarden US-Dollar gibt es mittlerweile zu gewinnen. Der Betreiber spricht vom größten Jackpot der Welt. Die Gewinnchancen für den Einzelnen sind jedoch zu vernachlässigen.

In den USA ist der Rekordjackpot der Lotterie Powerball erneut angewachsen und liegt nun bei 1,9 Milliarden Dollar (1,91 Milliarden Euro). Der Jackpot wurde bei der Ziehung am Samstag erneut nicht geknackt und wuchs um weitere 300 Millionen Dollar, wie der Lotteriebetreiber mitteilte. Die nächste Ziehung findet am Montag statt.

Der Jackpot ist stetig gewachsen, seit es Anfang August zuletzt einen Gewinner gab. Seitdem war in 40 Ziehungen kein Spieler in der Lage, sechs richtige Zahlen zu ziehen. Vor der Ziehung am Samstag war der Jackpot bereits auf 1,6 Milliarden US-Dollar gestiegen – was ihn nach Angaben des Betreibers zum „größten jemals angebotenen Lotteriegewinn der Welt“ macht.

Im Januar 2016 teilten sich drei Powerball-Spieler den weltweit größten Jackpot der Geschichte, der sich auf 1,586 Milliarden US-Dollar belief. Der zweithöchste Jackpot – und der höchste, der von einem einzelnen Spieler gewonnen wurde – war 1,537 Milliarden US-Dollar wert und wurde im Oktober 2018 bei der Lotterie Mega Millions geknackt.

Powerball-Lottoscheine kosten zwei Dollar und werden in 45 US-Bundesstaaten sowie dem Großraum Washington DC, Puerto Rico und den US Virgin Islands verkauft. Die Chance, den Jackpot zu knacken, liegt bei etwa eins zu 292 Millionen. Zum Vergleich: Das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden, liegt in den Vereinigten Staaten bei etwa eins zu einer Million.