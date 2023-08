Forscher und Enthusiasten begannen am Samstag mit der Suche nach dem Ungeheuer von Loch Ness in Schottland.

Die Expedition gilt als die größte Suche nach dem Monster mit dem Spitznamen „Nessie“ seit fünf Jahrzehnten.

Was wissen wir über die Suche nach „Nessie“?

Bei der Suche werden Drohnen mit Wärmescannern, Boote mit Infrarotkameras und ein Unterwasserhydrophon eingesetzt.

Mit den Scannern können Forscher Anomalien in den Tiefen des Sees finden und das Hydrophon könnte Unterwasserrufe identifizieren.

Dutzende Freiwillige aus der ganzen Welt beteiligen sich an der Suche an 17 Beobachtungspunkten rund um den See.

„Es war schon immer unser Ziel, alle möglichen natürlichen Verhaltensweisen und Phänomene aufzuzeichnen, zu studieren und zu analysieren, die möglicherweise schwieriger zu erklären sind“, sagte Alan McKenna, Mitorganisator von Loch Ness Exploration.

„Das Wochenende bietet die Gelegenheit, die Gewässer auf eine noch nie dagewesene Weise zu durchsuchen, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was wir finden“, sagte Paul Nixon, Manager des Loch Ness Centre.

Was ist das Ungeheuer von Loch Ness?

Loch Ness, das in den schottischen Highlands liegt, ist mit einer Länge von 23 Meilen (36 Kilometer) und einer maximalen Tiefe von 788 Fuß (240 Meter) der volumenmäßig größte See des Vereinigten Königreichs.

Legenden über ein Monster im Gewässer entstanden bereits im Jahr 565 n. Chr., als der irische Mönch Saint Columba einen Bericht über den Angriff des Monsters auf einen Schwimmer schrieb.

Im Jahr 1934 das Vereinigte Königreich Tägliche Post veröffentlichte ein Foto, das angeblich das Ungeheuer von Loch Ness zeigen sollte. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen Scherz handelte, der jedoch dazu beitrug, das Bild der Kreatur international bekannt zu machen.

„Nessie“ wurde international bekannt, nachdem die britische Daily Mail 1934 ein Falschfoto des Monsters veröffentlichte Bild: Photoshot/Picture Alliance

Das Loch Ness Centre im Highland-Dorf Drumnadrochit gibt an, dass das Monster offiziell 1.100 Mal gesichtet wurde.

Die Suche an diesem Wochenende ist nicht das erste Mal, dass Forscher den See nach Anzeichen des Ungeheuers von Loch Ness durchkämmen. Im Jahr 2018 fand eine von einer Forschergruppe durchgeführte DNA-Untersuchung keine Hinweise auf große Tiere im Loch Ness, sondern lediglich die Anwesenheit zahlreicher Aale.

sdi/ab (AFP, dpa)