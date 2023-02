„Größte Rolle seines Lebens“: Sylvester Stallone zeigt sein Familienleben live

Der Titel verrät bereits das ganze Programm: „The Family Stallone“ heißt die neue Reality-Show von Sylvester Stallone. Es zeigt das Privatleben des Stars, einschließlich seiner Frau und seiner drei Töchter. Ob die Ehekrise vom Sommer auch eintritt, ist offen.

Superstar Sylvester Stallone wird seine eigene Reality-Show auf Paramount+ haben, der US-Streamingdienst hat jetzt erste Details bekannt gegeben. In der zunächst achtteiligen Show mit dem Titel „The Family Stallone“ werden der 76-jährige Stallone, seine langjährige Ehefrau Jennifer Flavin und die drei Töchter Sophia (26), Sistine (24) und Scarlet (20) in ihrem Privatleben zu sehen sein begleiten. „The Family Stallone“ soll diesen Frühling in den USA auf Paramount+ erscheinen.

„Sylvester Stallone ist bereit, den Kameras Zugang zu dem zu geben, was er für die größte Rolle in seinem Leben hält: Vater zu sein“, sagte Variety in einer Pressemitteilung von Paramount+. Die Serie „The Family Stallone“ will den Zuschauern „einen Platz am Tisch einer der berühmtesten Familien Hollywoods“ bieten.

Flavin reichte im August die Scheidung ein

Viele Zuschauer dürften durch die neue Show erstmals Stallones Frau Flavin und ihre Töchter kennenlernen. Flavin ist Miteigentümer der Kosmetik- und Schönheitslinie Serious Skin Care, während die Töchter Sistine und Scarlet in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters treten und Schauspielerinnen werden wollen. Neben ihrem Vater war Scarlet Stallone auch in der Erfolgsserie „Tulsa King“ zu sehen, die ebenfalls auf Paramount+ basiert und am 19. März 2023 in Deutschland startet.

Bisher ist unklar, ob die Eheprobleme von Stallone und Flavin auch in „The Family Stallone“ ein Thema sein werden. Flavin reichte im vergangenen August nach 25 Jahren Ehe die Scheidung ein. Aber nur wenige Wochen später versöhnte sich das Paar und legte die früheren Differenzen bei. Rückblickend auf diese turbulenten Wochen sagte Stallone im Oktober gegenüber der Sunday Times: „Es gab ein Wiedererwachen dessen, was mir am wichtigsten ist, und das ist meine Liebe zu meiner Familie.“