„Größte Dreistigkeit": Kommunalpolitiker empören sich über Baustopp an der A44

2022, 2025 oder 2030? Der Bau der Autobahn 44 von Kassel nach Eisenach gerät an mehreren Stellen ins Stocken. Nach der Wiedervereinigung als Verbindung nach Osten gedacht, endet die Autobahn auf einer Anhöhe vor der hessischen Landesgrenze. Jetzt rebellieren die Dörfer.

Von Leander Löwe

In dichtem Abstand und dicht hintereinander schieben sich die Lkw und Pkw durch Waldkappel-Bischhausen (Werra-Meißner). Seit mehr als zwanzig Jahren ertragen die Bewohner des Dorfes den Lärm und Geruch der überfüllten Bundesstraße 7. Entspannen im eigenen Garten? Das sei unmöglich, sagt Anwohnerin Ann-Christin Oberenzer: „Allein für ein Gespräch im Garten muss man schon etwas lauter sein, um sich zu verstehen.“

Etwas weiter südlich, in Sontra-Wichmannshausen, herrscht eine ähnliche Situation. An beiden Orten könnte nur eines Abhilfe schaffen: ein fehlender Abschnitt der Autobahn 44.





Planung und Bau begannen bereits vor rund 30 Jahren, doch der Ausbau dieser Autobahn verzögert sich weiterhin. Die A44 von Kassel nach Eisenach ist mittlerweile nicht nur die teuerste Autobahn des Landes Deutschland Der 70 Kilometer lange Abschnitt zwischen Kassel und Herleshausen gilt sogar als einer der teuersten der Welt.

Viele Tunnel und Viadukte treiben die Kosten weiterhin in die Höhe. Bei Beginn der Planungen im Jahr 1991 war es noch als Verbindungsarm zu den neuen Bundesländern gedacht. Heute endet die Autobahn vor der hessischen Landesgrenze – mitten im Wald auf einer Anhöhe bei Sontra-Wichmannshausen.









Fehlende Elektroteile verlangsamen die Autobahn

Dass der Verkehr auf dem ersten Abschnitt der A44 zwischen Bischhausen und der Anschlussstelle Ringgau noch nicht in Bewegung ist, scheint eine Verkettung unglücklicher Umstände zu sein. Die Fahrbahn, Tunnel und Brücken sind bereits fertiggestellt. Das Problem sei die Sicherheitstechnik in den beiden Tunneln, sagt Michael Zarth, Sprecher der Autobahnbaugesellschaft Deges. Bei hochspezialisierten Elektroteilen und Schaltschränken, die speziell für die Autobahn gefertigt werden, kommt es zu Lieferengpässen.









Bereits fertige Komponenten wurden von der Baustelle gestohlen und bestehende Schaltschränke bei einem Brand zerstört. „Die erste Eröffnung wäre im Jahr 2022 gewesen, dann wurde die Freigabe auf 2023 und später auf 2024 verschoben“, sagt Waldkappels Bürgermeister Frank Koch (SPD). Der Verkehr rollt weiterhin durch die umliegenden Dörfer.

Angebot abgelehnt, Bau gerät ins Stocken









Weiter südlich, bei Sontra, sind die Dinge komplizierter. Denn für diesen Abschnitt müssen noch drei Tunnel gebaut werden. Allerdings sei die Ausschreibung, bei der sich Bauunternehmen bewerben können, gescheitert, sagt Michael Zarth von der Deges. Es wurden keine lohnenswerten Angebote gemacht.

Allerdings heißt es aus Stadtkreisen, dass ein Angebot eingegangen sei, das den Verantwortlichen aber zu teuer gewesen sei. Der Stadtrat von Sontra sieht die Schuld für den Baustopp nun bei den Landes- und Bundesregierungen, aber auch bei der zuständigen Autobahngesellschaft.

Zitat „An Verantwortungslosigkeit verantwortungsbewusster Menschen gegenüber den Bürgern dieser Stadt ist dieses Verhalten nicht zu überbieten!“

Marco Haukwitz, Vorsitzender der CDU-Fraktion Sontra Marco Haukwitz, Vorsitzender der CDU-Fraktion Sontra Ende des Zitats

Am Dienstagabend adoptierte sie eines Auflösung , die sie nun an das Bundesverkehrsministerium übermittelt. Kommunalpolitiker sind empört über den Baustopp. „Das ist die größte Kühnheit, die man mit einer Gemeinde im ländlichen Raum machen kann“, sagt CDU-Fraktionschef Marco Haukwitz. Das Verhalten von Land und Bund ist an Verantwortungslosigkeit nicht zu überbieten.

Mindestens sieben weitere Jahre Bauarbeiten

„Wir wollen wirtschaftlichen Erfolg, aber am Ende bekommen wir Lärm, Dreck, Dreck und jede Menge Verkehr“, sagt Haukwitz. Auch der SPD-Oberbürgermeister Thomas Eckhardt pflichtet ihm bei. Für ihn bedeutet die Fertigstellung im Jahr 2030 eine immense Investitionsbremse. Dies hätte auch Auswirkungen auf die Gespräche mit Investoren.









„Ziel des Beschlusses war es, konkrete Maßnahmen zum Ausbau der A44 herbeizuführen, die Ausschreibung durchzuführen und die Baumaßnahmen durchzuführen“, sagt Oberbürgermeister Eckhardt im Interview hessenschau.de. Er hofft, dass sich viele Kommunen, Bundestagsabgeordnete und Landkreise der Resolution anschließen.

Sobald jedoch der letzte Abschnitt der A44 in Angriff genommen wird, ist mit Bauarbeiten für mindestens sieben Jahre zu rechnen – auch in der Sontra-Kernstadt. Im Werra-Meißner-Kreis wird es noch lange nicht ruhig bleiben.