Die Samsung Galaxy Watch6-Serie kommt am 27. Juli und wird aus zwei Modellen in zwei unterschiedlichen Größen (selbst in zwei unterschiedlichen Konnektivitätspaketen) bestehen. Es wird zwei verschiedene Modelle geben – eine Galaxy Watch6 und eine Galaxy Watch6 Classic. Die Watch6 wird in den Größen 40 mm und 44 mm erhältlich sein, während die Watch4 Classic in den Größen 43 mm und 47 mm erhältlich sein wird.

Die beiden Uhrenmodelle werden auch in den Versionen Wi-Fi only und Wi-Fi + LTE erhältlich sein. Samsung bietet in ausgewählten Märkten Vorbestellungsvorteile an.

Unterdessen wurde der beliebte koreanische Fußballspieler Son Heung-min am internationalen Flughafen Incheon beim Tragen einer Galaxy Watch6 gesichtet. Der Star wird Galaxy-Markenbotschafter für Samsung sein.

Was die technischen Daten betrifft, werden die Galaxy Watch6-Modelle einen Exynos W930-Chipsatz mit 2 GB RAM verwenden und über 16 GB Speicher verfügen. Die 40-mm-Watch6 und die 43-mm-Watch6 Classic verfügen über einen 300-mAh-Akku, während die größeren Modelle über einen 425-mAh-Akku verfügen.

Schließlich sind die vollständigen Presse-Renderings der Uhren aufgetaucht (Quellenlink 3) und sie scheinen ein identisches Aussehen wie die Galaxy Watch4-Serie zu haben – sowohl Vanille als auch klassisch.

