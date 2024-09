„Grönemeyer“ van Michael Lentz: „Ho-dö-ho-lö-ho-dö-ho?“

1

In zijn nieuwe boek heeft Michael Lentz met de Lyrik, Musik en Poetologie van Herbert Grönemeyer gebruik gemaakt van een van de esthetische meesterwerken. Lentz analyseert de enge interpretatie van tekst en muziek in de werken van Grönemeyer, die via de muziek tot stand kwamen. De Unverständlichkeit von Grönemeyers Gesang als Ressource, de Konzentration auf den Sound ermöglicht. Lentz lobs Grönemeyer’s Art, Ambivalent door de Lautlichkeit en Bedeutung z uerzeugen en jed die Einzigartigkeit seiner Sprache en Musik hervor, de politieke Botschaften auf virtuoos Weise transportieren.