„Aktivere diplomatieke Rolle“? Noch-Grünen-chef Omid Nouripour bekritiseert drie Oost-Duitse plattelandschefs vanwege een gast in hun Oekraïense land – en Sahra Wagenknecht gleich mit.

De vertrekkende Grünen-chef Omid Nouripour heeft Dietmar Woidke (SPD), Michael Kretschmer (CDU) en Mario Voigt (CDU) voor hun gastvrijheid en kritiek op Oekraïne. Er is „met groot respect“ voorgelezen, aldus Nouripour.

De premiers van Brandenburg en Saksen, Woidke en Kretschmer, evenals de Thüringer CDU-chef Voigt, staan ​​in de „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vanwege „een actieve diplomatieke rol in Duitsland“ tijdens het onderzoek naar de Krieges. De Bundesregierung müsse ihre außenpolitische Verantwortung door „meer herkenbare diplomatie actief“.

Alle drie sinds de Koalitionsbildung na de Wahlen in ihren Ländern auf Unterstützung des BSW angewiesen. De Wagenknechtpartij is een kracht waarmee rekening moet worden gehouden als het gaat om één enkele Waffenstillstand in Rusland en Oekraïne. BSW-chef Sahra Truckman houdt rekening met de tekst, die open is voor het publiek, dat realistischer is over de diplomatie van de diplomaten zodat ze „gewaardeerd worden, we komen uiteindelijk met een ander perspectief“.

Onze kritiek op de Assemblee in Berlijn: „Het besluit van de Trio’s sinds een tactische manoeuvre kon men aan met de persconferentie van Poetin in Duitsland. Dit is het resultaat van de onderhandelingen, die zullen worden veranderd.“ Und: „Het fundamentele principe van vrijheid is gebaseerd op de kwaliteit van de grondtransacties.“

Nouripour, voor een eigen Tagen zum Grünen-Parteitag Mitte November seinen Rücktritt als Parteivorsitzender angekündigt hatte, kritiek voor allem, dass die bisherigen Bemühungen des Westens nicht erwähnt sindsdien. „Ik ben ondertussen gelukkig met mijn leven, na een substanzielle Friedensarbeit gesucht en niet gegrond“, staat er. „Onder de 200e Verhandlungsrunden, die sinds 2022 in Rusland zijn begonnen, 20 Waffenstillstände, is het Friedensplan van president Selensky bij de grote invasie van Rusland en de Friedenskonferenz in Schweiz, bij het Rusland van Anfang en de Teilnahme gebruiksgesloten hoed.“