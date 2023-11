Groen Kamerlid Neßler: “Sobotka gedraagt ​​zich als een koning”

Sobotka is “onaanvaardbaar” en gedraagt ​​zich “als een koning”, zei Kamerlid Barbara Neßler: “Als hij enig fatsoen had gehad, zou hij al lang geleden zijn afgetreden vanwege de veelheid aan beschuldigingen.” Sobotka schaadt de reputatie van het parlement op grote schaal door vast te houden aan het ambt en de ÖVP zou zich ook moeten afvragen welk beeld dit voor de buitenwereld oplevert, legt het Tiroler Nationale Raadslid uit, dat tevens de jeugd-, familie- en woordvoerder toerisme. Het is duidelijk dat een voorzitter van de Nationale Raad niet kan worden afgezet, noch via parlementaire middelen, noch door de bondspresident.

‘Ik ga niet op hem stemmen’

“Eenmaal gekozen, is hij als een koning van de legislatieve periode en helaas gedraagt ​​Sobotka zich zo”, viel het parlementslid de voorzitter van de Nationale Raad van haar coalitiepartner aan. Dit is des te zorgwekkender omdat het parlement “het democratische hart” van de republiek is en de voorzitter van de Nationale Raad de op een na hoogste man in de staat is. Als Sobotka zich na de komende verkiezingen voor de Nationale Raad opnieuw kandidaat zou stellen voor het presidentschap van de Nationale Raad, had het Tiroolse parlementslid van tevoren al één ding gezegd: „Ik zal zeker niet op hem stemmen.“

Barbara Neßler (Groenen)

Afbeelding: Groenen



De leiding van de Groene Partij distantieert zich duidelijk van Sobotka

Minister van Justitie en partijvriend Alma Zadic heeft “al actie ondernomen” door de onderzoekscommissie op te richten, en dat is een goede zaak, aldus Neßler. Over het algemeen zou ze ‘veel liever praten over de verbeteringen die we voor de mensen hebben aangebracht en wat we in Oostenrijk nog moeten implementeren’ dan over het feit dat ‘sommige oude blanke mannen hun etiquetteregels zijn vergeten’, zei de Vorarlberg. De geboren Sobotka is opnieuw in het vizier als ze zich opnieuw kandidaat stelt in Tirol bij de volgende verkiezingen voor de Nationale Raad.

De Groene partijleiding had zich de laatste tijd duidelijk gedistantieerd van Sobotka, maar bleef veel voorzichtiger in haar woordkeuze. “Als wij hem waren, zouden we de weg hebben vrijgemaakt omdat het gaat om de reputatie en bescherming van een zeer belangrijk ambt in deze republiek”, aldus vicekanselier en federaal woordvoerder Werner Kogler.

De beschuldigingen hebben betrekking op het feit dat de onlangs overleden Pilnacek in een bar privé sprak over het feit dat Sobotka hem ervan had beschuldigd nooit onderzoeken te hebben afgewezen. Het gesprek van afgelopen zomer werd in het geheim opgenomen en de afgelopen dagen beschikbaar gesteld aan verschillende media. Sobotka heeft de beschuldigingen heftig afgewezen, en het parket van Wenen onderzoekt een eerste verdenking tegen hem wegens poging tot ambtsmisbruik.

