Grizzlies vs. Nets: Ja Morant hebt ab und erzielt 38 Punkte beim Sieg von Memphis gegen Brooklyn

Ja Morant führte am Mittwoch für die Memphis Grizzlies mit 38 Punkten, acht Rebounds und sieben Assists bei einem 134:124-Sieg über die Brooklyn Nets.

Sogar seine Gegner lobten die Leistung des Memphis Guard nach dem Spiel, wobei Nets-Starstürmer Kevin Durant sagte, dass Morant „einige Dinge tut, die wir noch nie zuvor gesehen haben“.

„Er ist ein einzigartiger Spieler“, fügte Durant laut ESPN hinzu. „Viel Athletik und Kreativität da draußen. Der Körpertyp erinnert Sie an jemanden wie – nun, er ist größer als KI [Allen Iverson]aber ein drahtiger, starker Spieler … Er ist ein unglaublicher Spieler, Mann.“

Desmond Bane erreichte Morants Spielbestleistung von 38 – ein Karrierehoch – während die kombinierte Gesamtzahl von 76 des Paares den höchsten Rekord eines Grizzlies-Duos in der Geschichte der Franchise aufstellte.

Obwohl Durant und Kyrie Irving jeweils 37 Punkte für die Nets erzielten und Brooklyn 54 % vom Feld schoss, übertrafen die Grizzlies die Gäste mit 48-27 aus dem Drei-Punkte-Bereich.

Morant, der zuvor für sein Luftspiel bekannt war, hat seine immer beeindruckendere Waffenkammer in dieser Saison um einen beständigen Dreipunktschuss erweitert und vier seiner sechs Triples gegen die Nets gemacht.

„Die Drei-Punkte-Linie hat uns umgebracht“, sagte Durant. „Die Tatsache, dass sie mehr Dreier niedergeschlagen haben als wir, das ist jetzt der Name des Spiels. Selbst wenn du nicht gut spielst oder mit deinem Gegner nicht mithalten kannst, gibst du dir mit einem Dreier eine Chance.“

In der ersten Halbzeit hielten die Nets mit den Grizzlies Schritt und führten sogar in die Pause, aber Memphis startete in der dritten einen 21: 9-Lauf – und schlug die Nets im Viertel mit 17 Punkten – um einen souveränen Vorsprung aufzubauen, der sich ausweitete bis zu 15 Punkte.

Obwohl sich Brooklyn im vierten Quartal leicht erholte, war der Schaden bereits angerichtet.

Die Nets starteten ein Mini-Comeback, um bis auf sieben an Memphis heranzukommen, aber ein riesiger 33-Fuß-Triple von Morant mit 51 verbleibenden Sekunden brachte die Grizzlies auf 10 und sicherte den Sieg.

Morant lobte seinen Guard-Kollegen Bane nach dem Spiel und sagte, dass seine Fähigkeit, sowohl Tore zu erzielen als auch Vorlagen zu verteilen, „ein großer Schlüssel zu unserem Erfolg in diesem Jahr ist, weil wir einen weiteren Mann auf dem Boden haben, der für alle etwas schaffen kann. Ich dachte, heute Abend war sein bestes Spiel, beides auf hohem Niveau zu tun.

Der Sieg bringt die Grizzlies in der Saison auf 3: 1, während die Nets auf 1: 2 fallen.

An anderer Stelle in der NBA setzte Damian Lillard seinen heißen Start in das Jahr fort und sammelte 31 Punkte, acht Assists und sechs Rebounds, während Anfernee Simons 22 seiner 29 Punkte im dritten erzielte, als sich die Portland Trail Blazers zu einem soliden 135-110-Sieg erholten über den Gast Denver Nuggets und den zweifachen MVP der Titelverteidiger Nikola Jokić am Montagabend.

In der Zwischenzeit hatte James Harden mit 29 Punkten, 11 Assists und neun Rebounds ein nahezu Triple-Double und Joel Embiid hatte 26 Punkte, fünf Rebounds und drei Blocks, um die Philadelphia 76ers zu ihrem ersten Saisonsieg, 120-106, gegen die Philadelphia 76ers zu führen Indiana Pacers.