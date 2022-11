Grippeimpfstoff gegen alle Varianten: Forscher erzielen großen Erfolg

Die Grippeimpfung muss jedes Jahr aufgestockt werden – und selbst dann ist der Impfstoff oft schlecht auf das saisonale Virus abgestimmt. Experten arbeiten deshalb an sogenannten universellen Grippeimpfstoffen. Zwei Gruppen melden jetzt erstaunliche Erfolge.

Es geht wieder los: Die Grippe breitet sich aus, dieses Jahr sogar schon recht früh. Ab Anfang November ist die Zahl der im Labor bestätigten Fälle deutlich gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut in seinem Wochenbericht feststellt. Ansonsten breiten sich Influenzaviren in unserem Land meist erst ab dem Jahreswechsel richtig aus und verursachen dann nicht nur vorübergehend Schnupfen und Husten, sondern können gerade bei älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen auch zu lebensbedrohlichen Lungenentzündungen führen . Kaum ein Virus ist so wandelbar wie die Grippe. Eine der wichtigsten Fragen für Virologen und Epidemiologen ist jedes Jahr: Welches Grippevirus macht dieses Mal genau die Runde?