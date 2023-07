tz Welt

Grindwale an einem Strand auf der Isle of Lewis im Nordwesten Schottlands. © Mairi Robertson-Carrey/Cristina /PA Media/dpa

Dutzende Grindwale sind auf einer Insel im Norden Schottlands gestrandet. Helfer versuchen, die Tiere zurück ins Meer zu bringen. Viele der Wale sollen bereits gestorben sein.

Laut einer Wohltätigkeitsorganisation sind mehrere Grindwale auf einer Insel im Nordwesten Schottlands gestrandet. Die britische Organisation Divers Marine Life Rescue (BDMLR) gab an, am Sonntagmorgen alarmiert worden zu sein. „Frühere Berichte deuten darauf hin, dass es etwa 55 Tiere gibt, aber die neuesten Aktualisierungen aus dem Feld deuten darauf hin, dass nur 10 am Leben sind“, sagte die Organisation.

Die Grindwale strandeten auf der Isle of Lewis, die zu den Äußeren Hebriden gehört. Grindwale werden auch Grindwale genannt und gehören zur Familie der Delfine.

Warum die Grindwale auf der Isle of Lewis strandeten, ist noch nicht geklärt. © Mairi Robertson-Carrey/Cristina /PA Media/dpa

Die BDMLR-Organisation schrieb, dass derzeit nicht bekannt sei, warum die Tiere gestrandet seien. Allerdings sind Grindwale für ihre starken sozialen Bindungen bekannt. „Wenn also ein Grindwal in Schwierigkeiten gerät und strandet, folgen die anderen ihm und führen dazu, dass noch mehr von ihnen stranden.“ Die Organisation rief dazu auf, das Gebiet zu meiden, um die Arbeit der Helfer nicht zu stören. dpa