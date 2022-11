Grindr-Aktien steigen, als die LGBTQ-Dating-App nach der SPAC-Fusion debütiert

Die LGBTQ-Social-Networking-Plattform Grindr veranstaltet eine öffentliche Show außerhalb der New York Stock Exchange (NYSE), während das Unternehmen nach seiner Fusion mit der Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Tiga Acquisition Corp. am 18. November 2022 in New York City an die Börse geht .

Händler, Bankangestellte und Touristen waren nicht die einzigen, die sich am Freitagmorgen an der Wall Street aufhielten. Auch Dragqueens waren dabei.

Die Gruppe von Darstellern, von denen einige für Auftritte in der Wettbewerbsshow „RuPaul’s Drag Race“ bekannt sind, trat auf einer Regenbogenbühne vor der New Yorker Börse auf. Es war Teil einer Feier zum Börsendebüt der LGBTQ-Dating-App Grindr nach einer Fusion mit dem Blankoscheck-Unternehmen Tiga Acquisition.

Unter seinem neuen Ticker GRND begann das Unternehmen am Freitag mit dem Handel an der NYSE bei 16,90 $ pro Aktie und sprang während der Handelszeit auf ein Hoch von 71,51 $. Der Aktienwert hat sich bei Börsenschluss auf 36,50 $ mehr als verdoppelt.

Grindr-CEO George Arison, der seit etwa einem Monat im Amt ist, hat das Debüt schnell als Ausdruck einer breiteren Einbeziehung von LGBTQ-Personen sowohl im Finanzbereich als auch allgemein bezeichnet.

„Es ist eine ziemlich unglaubliche Sache, dass das Unternehmen, dessen Hauptbenutzerbasis schwule und bisexuelle Männer sind, das von und für die LGBTQ-Bevölkerung aufgebaut wurde, mit einer Mitarbeiterbasis, die auch in dieser Kohorte der Bevölkerung stark ist, jetzt an die Börse geht“, sagte Arison sagte. „Es ist nichts, was vor 20 Jahren nicht passiert wäre, wahrscheinlich wäre es nicht einmal vor 10 Jahren passiert.“

Er sagte am Freitag in „Squawk on the Street“ von CNBC, etwa eine Stunde nachdem Vertreter des Unternehmens die Eröffnungsglocke geläutet hatten, dass das geringe Volumen an verfügbaren Aktien und das Interesse an dem Unternehmen dazu beigetragen hätten, seine erste Rallye voranzutreiben.

Die Grindr-Party bot eine Bühne für Drag Queens, zu deren Teilnehmern Mitarbeiter, Finanzdienstleister, Freiwillige für LGBTQ-Community-Gruppen und Social-Media-Influencer gehörten. Die New Yorker Börse war in Anerkennung des Ereignisses mit Regenbogenmarkierungen und Stolzflaggen gesäumt.

Vor der Eröffnungsglocke sprach die Präsidentin der New Yorker Börse, Lynn Martin, über die Bedeutung des Platzes eines LGBTQ-zentrierten Unternehmens auf dem Aktienmarkt. Tatsächlich entschied der Oberste Gerichtshof der USA erst 2015, dass die Verfassung gleichgeschlechtliche Eherechte garantiert. Martin war einer von mehreren Rednern, die die Schärfe der Plattform bemerkten, die diese Feier in derselben Nachbarschaft abhielt, in der vor etwa 35 Jahren die erste von mehreren Demonstrationen stattfand, die für mehr Bewusstsein für die AIDS-Epidemie protestierten.

„Können Sie sich vorstellen, was diese 250 Leute denken würden, wenn sie uns heute alle hier sehen würden?“ sagte sie über die Demonstranten. „Sie würden die Tatsache feiern, dass sie durch die Meinungsfreiheit den Weg für eine gerechtere Zukunft ebnen konnten, eine gerechtere Gesellschaft – eine, die nicht aufgrund von Hautfarbe, Rasse, Geschlecht oder wem man liebt, diskriminiert. „