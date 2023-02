Vechtend tegen Harrogate behield het een kostbaar punt toen ze een doelpuntloos Sky Bet League Two-gelijkspel veiligstelden in Grimsby.

De gastheren braken hun eend toen ze hun eerste competitiepunt in hun geschiedenis verdienden tegen de Sulphurites.

Maar het was een wedstrijd die ze hadden moeten winnen als ze de bal hadden gedomineerd en de veel betere kansen hadden gehad.

Het had een nederlaag kunnen zijn als de geïnspireerde Harrogate-doelman Mark Oxley, die een huurperiode doorbracht bij de Mariners, er niet was geweest toen hij een reeks prima reddingen produceerde om de nul te houden en zijn voormalige club te frustreren.

Oxley’s heldendaden zorgden ervoor dat de bezoekers een welkomstpunt pakten, waardoor ze vier punten verwijderd waren van de degradatiezone van League Two.

Niall Maher was de eerste die werd gedwarsboomd door de stopper op het nummer toen de ervaren keeper zijn vroege schot over de lat tikte.

John McAtee dwong vervolgens een heel goede redding af van Oxley in de eerste helft toen de Mariners in versnelling kwamen.

McAtee en Alex Hunt werden allebei goed buiten gehouden in de laatste 20 minuten terwijl Town zich vastklampte voor zijn leven.

Maar zijn beste was in blessuretijd toen hij op de een of andere manier de kopbal van Ryan Taylor met zijn voeten ontkende.