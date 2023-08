Tallon Griekspoor hatte am Sonntag einen Tag zuvor einen Sieg davongetragen und war davon überzeugt, dass er einen Sieg davontrug. Der Nordholländer bereitete sich auf das Achtelfinale des ATP-Turniers in Washington vor.

Griekspoor war in der ersten Runde in Washington Overslaan gern der am meisten diskutierte. Die niederländische Nummer 37 van der Werld wird in der Tweede-Runde mit einem Liam Broady (ATP-125) gekoppelt. Die Briten waren kein Teil der Niederländer. Nun ja, in der anderen Hälfte standen 6:4 und 6:2 auf der Anzeigetafel.