ATHEN – Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis verspricht einen Neuanfang für seine Regierung, nachdem er in diesem Sommer heftige Kritik am Umgang mit tödlichen Bränden und Überschwemmungen geäußert hat.

Seine jährliche politische Rede auf der Messe Thessaloniki in Nordgriechenland an diesem Wochenende wurde von einem heftigen Sturm überschattet, bei dem letzte Woche 17 Menschen ums Leben kamen, und von katastrophalen Waldbränden zuvor, die 26 Todesopfer forderten.

Mitsotakis versprach eine Erneuerung der Katastrophenschutzsysteme des Landes, um den „Klimakrieg“ zu bekämpfen. Und er versprach ein stärkeres Engagement der Streitkräfte bei der Bewältigung von Naturkatastrophen.

Auf einer Pressekonferenz am Sonntag betonte der Premierminister die Notwendigkeit, EU-weite Programme zur Bekämpfung der Auswirkungen der Klimakrise zu stärken. „Ich werde nicht ruhen, bis es mir gelingt, meine Kollegen“ in der gesamten EU „von der Notwendigkeit einer Stärkung des EU-Solidaritätsfonds zu überzeugen“, sagte er.

Griechenlands Staatskasse für Naturkatastrophen werde nächstes Jahr auf 600 Millionen Euro verdoppelt, finanziert durch eine Steuer auf Luxusunterkünfte, sagte der Ministerpräsident.

Mitsotakis sagte auch, er beabsichtige, den Nationalen Wetterdienst und das Observatorium dem Ministerium für Katastrophenschutz zu übertragen. Regierungsbeamte kritisierten Daten und Umfragen, die während Naturkatastrophen veröffentlicht wurden, und argumentierten, dass sie die Agenda der Opposition unterstützten.

Seine Ankündigung, die Agenturen zu übertragen, wurde von der größten Oppositionspartei Syriza kritisiert.

„Es ist offensichtlich, dass Mitsotakis nicht die Absicht hat, mit Wissenschaftlern im Umgang mit extremen Wetterphänomenen zusammenzuarbeiten, aber sein einziges Ziel ist es, sie zum Schweigen zu bringen, damit sie seine Regierung nicht mit ihren Warnungen bloßstellen“, sagte Stergios Kalpakis, Sprecher von Syriza.

Mitsotakis stellte fest, dass bei den Reaktionen auf Naturkatastrophen Verwirrung darüber herrschte, wer wofür verantwortlich ist, und dass die Behörden dazu neigten, andere für die schlechte Handhabung verantwortlich zu machen.

„Griechenland steht in Friedenszeiten vor einem Krieg“, sagte Mitsotakis in seiner Grundsatzrede am Samstag.

Die konservative Regierung hat vor weniger als drei Monaten einen Erdrutschsieg errungen und sich eine zweite Amtszeit gesichert, doch nun befindet sie sich in der Defensive, was ihre Leistung während einer Reihe von Krisen angeht. Zwei seiner Minister sind zurückgetreten und wurden ersetzt.

Doch Mitsotakis widerlegte weit verbreitete Gerüchte über eine bevorstehende Umbildung.

„Nein, ich werde keine Umbildung vorantreiben“, sagte er, obwohl er später anmerkte, dass „es eine unbewegliche Politik und keine unbeweglichen Minister gibt.“ Wenn ich der Meinung bin, dass ein Verhalten die Absetzung eines Ministers rechtfertigt, werde ich nicht zögern, dies zu tun“, sagte er.