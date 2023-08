Gridling übt in „ZiB 2“-Interview zu BVT-Affäre Kritik an Nehammer – Binnenland

In „ZiB 2“ sprak de nieuwe chef-kok Peter Gridling in februari 2018 over de Razzia in het Bundesamt voor Verfassungsschutz en Terrorismusbekämpfung (BVT). nl. In dit nieuwe boek zal „Überraschungsangriff“ Gridling het perspectief van de BVT-ondernemers en de beste darlegen geven. Von der ÖVP en dem damaligen ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer heeft de grilling meer Unterstützung gewünscht. Dieser betonde damals per Aussendung, waar de Aktion „het mee eens was“, aldus.