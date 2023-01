Grevesmühlen: Hauptstadtmoment in Mecklenburg (nd-aktuell.de)

Gut 700 Menschen demonstrierten vor dem Sitzungsgebäude des Kreistages in Grevesmühlen. Foto: dpa/Malte Behnk

Es waren ähnliche Szenen wie vor zwei Jahren im US-Kapitol: Wütende Bürger versuchen, ein Gebäude zu stürmen, in dem Abgeordnete tagen. Zwar war die Zahl der Eindringlinge am vergangenen Donnerstagabend in Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg deutlich geringer als am 6. Januar 2021 in Washington, und sie konnten sich keinen Zutritt zu dem Gebäude verschaffen, in dem eine Kreistagssitzung stattfand. Doch in ihrer Mentalität dürften einige der Wütenden den Anhängern von Ex-US-Präsident Donald Trump ähneln.

In Grevesmühlen waren die Demonstranten vor allem Bürger der nahe gelegenen Gemeinde Upahl, die aus zwölf kleinen Dörfern mit insgesamt 1.600 Einwohnern besteht – aber offenbar auch organisierte Neonazis aus der Region. Anlass des Treffens: Im Gewerbezentrum Upahl soll eine Containerunterkunft für bis zu 400 Flüchtlinge entstehen. Der Kreistag hat am Donnerstagabend in einer Dringlichkeitssitzung für den Neubau gestimmt – mit knapper Mehrheit. Das Objekt soll im März bezugsfertig sein. Dann will der Landkreis dort Personen zuordnen, die derzeit in Sporthallen in Wismar untergebracht sind.

Laut Polizei machten bis zu 700 Menschen in Grevesmühlen ihrem Unmut mit Pfeifen, Megaphonen und Pyrotechnik Luft. Beobachter der linken Forschungsgruppe AST Westmecklenburg berichteten im Kurznachrichtendienst Twitter, dass mindestens ein Viertel der Teilnehmer organisierte Rechtsextremisten seien. Nur mit einem Großaufgebot konnte die Polizei verhindern, dass sich die Menschenmenge Zugang zum Versammlungsort verschafft. Sie hatte ihre Streitkräfte vorübergehend von 60 auf 120 erhöht, um die Lage unter Kontrolle zu halten.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, gehörten viele Demonstranten der „Mittelschicht“ an. Aber auch Rechtsextreme und Mitglieder der Fußballfan- und Reichsbürgerszene beteiligten sich. Die Rechtsextremisten trugen laut Polizei maßgeblich dazu bei, dass sich die Stimmung vor dem Versammlungsort weiter aufheizte. Bei dem Protest in Grevesmühlen waren laut NDR namhafte ehemalige NPD-Kader aus dem nahe gelegenen Jamel anwesend. Jamel ist landesweit als Neonazi-Hochburg bekannt.

CDU-Landrat Tino Schomann betonte am Freitag: „Ich habe auch großes Verständnis für die Sorgen und Ängste der Bewohner von Upahl. Der Bau der Unterkunft sei eine Notlösung, weil immer mehr Flüchtlinge dem Landkreis zugeteilt würden: „Ich bin seit Monaten dabei, Land und Bund auf die Zuspitzung der Lage aufmerksam zu machen, und bin damit fertig keineswegs der einzige“, erklärte Schomann. In den ARD-„Tagesthemen“ erläuterte er dann die Forderungen: „Die Bundesregierung muss die illegale Migration begrenzen und kontrollieren, muss die illegale Migration stoppen und endlich die Abschiebeoffensive starten, um Kapazitäten frei zu machen.“

Björn Griese, der im Kreistag der Linken sitzt, kann die Bedenken nachvollziehen: „Für ein Dorf mit gut 500 Einwohnern ist das ein schwieriges Verhältnis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es dort kaum Infrastruktur gibt und es ein weiter Weg ist.“ in die nächstgrößere Stadt.« Außerdem kam die Entscheidung des Landratsamtes für die Mitglieder des Kreistags sehr kurzfristig. »Wir konnten nur über die Finanzierung abstimmen, das war keine Sternstunde für die Demokratie«, sagte Griese .

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister christlicher Ebene (SPD) betonte, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit seien zentrale Grundrechte einer Demokratie, verurteilte aber die Anschläge in Grevesmühlen. Dass bekannte Rechtsextreme versuchten, solche Veranstaltungen zu besetzen, ist nicht hinnehmbar. Level kündigte an, die Prozesse strafrechtlich zu bearbeiten. Ihm zufolge wurden bereits vier Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen schweren Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Auch das Internationale Auschwitz Komitee reagierte auf die Aufregung am Vorabend des Internationalen Holocaust-Gedenktages. „Die gestrige Demonstration in Grevesmühlen zeigt einmal mehr, wie Rechtsextreme derzeit versuchen, Hass zu schüren und die Demokratie anzugreifen“, sagte der geschäftsführende Vizepräsident des Ausschusses, Christoph Heubner. Die Bilder erinnerten ihn an den versuchten Sturm auf das Reichstagsgebäude in Berlin im August 2020 oder den Anschlag auf das Kapitol in Washington.

In Mecklenburg-Vorpommern sind in den vergangenen Wochen vielerorts Proteste gegen Flüchtlingsunterkünfte und die Präsenz von Asylbewerbern aufgeflammt. Und tatsächlich gibt es gravierende Probleme: In vielen Kommunen sind die Unterkunftskapazitäten vor allem nach dem Zuzug vieler Ukrainer*innen erschöpft, Wohnungen insgesamt knapp geworden. Daher sollen an mehreren Stellen Containerunterstände errichtet werden.

Und offenbar wird die Stimmung mancherorts bewusst von rechts angeheizt. Am Mittwochabend eskalierte ein von der Stadt Loitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald im Nordosten des Landes organisierter Bürgerdialog. Zu der Veranstaltung hatten Vertreter von Stadt und Landkreis eingeladen, als Reaktion auf einen offenen Brief von Bürgerinnen und Bürgern, die einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge und andere Maßnahmen zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner forderten.

Doch ein Dialog war kaum möglich, riefen einige der mehr als 200 Besucher immer wieder herunter, was eine Aufzeichnung des NDR zeigt. Es gab rassistische Beleidigungen und Drohungen mit Bürgerwehr, und in einer NDR-Meldung wurden mehrere Besucher mit Symbolen rechtsextremer Organisationen auf ihrer Kleidung gesehen, darunter auch mit denen der „Arischen Bruderschaft“. In der Kleinstadt mit 4.200 Einwohnern sind derzeit 33 männliche Asylbewerber in einer ehemaligen Grundschule untergebracht, in den nächsten Tagen sollen insgesamt 35 weitere hinzukommen. In den vergangenen Tagen hatte es in der Stadt Aufregung um einen mutmaßlichen Übergriff eines Fremden auf eine Elfjährige gegeben.

Am Freitagnachmittag stellte die Polizei jedoch klar, dass sich das Kind den Vorfall ausgedacht hatte. Dies hatte eine erneute Befragung des Mädchens zur Folge, nachdem sich nach Anhörung zahlreicher Zeugen Unstimmigkeiten ergeben hatten. Letzte Woche meldete die Mutter der Polizei, dass ein Unbekannter ihre Tochter vor einem Supermarkt am Arm gepackt und versucht habe, sie mit sich zu ziehen.

Angesichts der Vorfälle in Loitz bleibt abzuwarten, ob eine Dialogveranstaltung, die Landrat Schomann für den 3. Februar in Grevesmühlen angekündigt hat, die Situation in Upahl entspannen kann.