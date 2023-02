Gretchen Rossi teilt Familienerinnerungen mit dem verstorbenen Sohn von Slade Smiley

Gretchen Rossi blickt auf familiäre Momente nach dem Tod von zurück Slade-Smileys Sohn.

Grayson Arroyo-Smiley starb am 5. Februar nach jahrelangem Kampf mit einem inoperablen Gehirntumor. Er war 22.

Nach seinem tragischen Tod teilte Gretchen ein sentimentales Filmmaterial von Grayson mit ihrer 3-jährigen Tochter Skylar Grau, die sie mit Slade teilt. Der Echte Hausfrauen von Orange County Alaun schrieb in der Bildunterschrift: „Wir lieben dich, Gray.“

In einem Video half Grayson Skylar auf süße Weise, ein Spielzeug aufzubauen. Ein weiterer Clip zeigte Skylar, deren zweiter Vorname eine Anspielung auf Grayson ist, wie sie einen Ball in das Schlafzimmer ihrer Geschwister trug. Die beiden posierten auch für Familienfotos, wobei Papa Slade in einem Bild lächelnd neben Grayson abgebildet war.

Laut seiner Mutter wurde bei Grayson im Alter von 6 Jahren ein diffuses fibrilläres Astrozytom diagnostiziert, ein inoperabler Gehirntumor Michelle Arroyo. Im Laufe der Jahre unterzog er sich einer Chemotherapie und mehreren Operationen, um die Schmerzen des Wachstums zu lindern.