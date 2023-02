Greta Thunbergs „The Climate Book“ fordert die Welt auf, das Klima im Auge zu behalten: NPR

Bildunterschrift umschalten Michael Probst/AP

Michael Probst/AP

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die im Alter von 15 Jahren jeden Freitag Schulstreiks in ihrem Heimatland Schweden anführte – eine Praxis, die weltweit Anklang fand – hat es jetzt, mit 20, geschafft, mehr als 100 Wissenschaftler, Umweltaktivisten, Journalisten und Schriftsteller zusammenzubringen um genau darzulegen, wie und warum es klar ist, dass die Klimakrise stattfindet.





Beeindruckend, im Das Klimabuch, Thunberg und sein Team – darunter bekannte Namen wie Margaret Atwood, George Monbiot, Bill McKibben und Robin Wall Kimmerer – Erklären und bieten Sie Action-Items in 84 fesselnden, mundgerechten Kapiteln an.

Am kritischsten ist, dass sie – und Thunberg selbst in zahlreichen eigenen kurzen Essays – erklären, welche Schritte unverzüglich unternommen werden müssen, wenn die Welt eine vernünftige Chance haben soll, den globalen Temperaturanstieg zu begrenzen, wie im Pariser Abkommen von 2015 festgelegt. Das Dokument zielt darauf ab, den Temperaturanstieg auf unter 2 Grad Celsius (besser noch unter 1,5 Grad Celsius) zu halten.

Die Essays erklären auch, warum Klimagerechtigkeit im Zentrum dieser Bemühungen stehen muss.

Lektüre Das Klimabuch In einem bewussten Tempo über einige Wochen (es ist viel zu absorbieren) wurde der kumulative Einfluss auf mein Verständnis der Krise durch ihre Daten, interkulturellen Reflexionen und Wege für schrittweise Veränderungen faszinierend.

Wenn Sie glauben, dass die reichen Nationen der Welt echte Fortschritte bei der Erreichung von Grenzen für die globale Erwärmung machen, denken Sie noch einmal darüber nach. In einem Aufsatz formuliert es Kevin Anderson, Professor für Energie und Klimawandel an den Universitäten Manchester, Uppsala und Bergen, so: „Wohlhabende Nationen müssen ihre Nutzung fossiler Brennstoffe bis etwa 2030 einstellen, um eine wahrscheinliche Wahrscheinlichkeit von 1,5 ° C zu erreichen nur etwa 2035 bis 2040 für 2C … Wir sind genau deshalb dort, wo wir sind, weil wir dreißig Jahre lang Schein vor echter Minderung gestellt haben.“

Was meint Anderson mit „Schein“? In ihrem eigenen Kapitel beschreibt die Journalistin Alexandra Urisman Otto ihre Untersuchung der schwedischen Klimapolitik, insbesondere ihres Netto-Null-Ziels für 2045. Sie entdeckte eine Diskrepanz zwischen der offiziellen Zahl der jährlich emittierten Treibhausgase – 50 Millionen Tonnen – und der tatsächlichen Zahl, 150 Millionen Tonnen. Diese niedrigere, offizielle Zahl lässt „Emissionen aus dem Verbrauch und der Verbrennung von Biomasse“ außer Acht, was bedeutet, dass das Ziel weit entfernt ist, schreibt sie. Wenn alle Länder um so viel daneben lägen, würde die Welt direkt auf einen katastrophalen Anstieg von 2,5 bis 3 °C zusteuern.

Was bedeutet das, Emissionen aus dem Verbrauch und der Verbrennung von Biomasse? John Barrett, Professor für Energie- und Klimapolitik an der Universität Leeds, und Alice Garvey, Nachhaltigkeitsforscherin an derselben Universität, erklären, dass „Emissionen aus dem Verbrauch“ bedeutet, dass die Emissionen dem Land des Verbrauchers zugerechnet werden, nicht dem Erzeuger. Da die Industrieproduktion oft in Entwicklungsländer ausgelagert wird, würde in einer Welt, in der Klimagerechtigkeit im Mittelpunkt steht, das Verbraucherland (in diesem Beispiel Schweden) die Last tragen, die Emissionen aus dem Konsum zu verringern.

Biomasse bezieht sich auf die Verbrennung von Holz zur Energiegewinnung und manchmal auch von anderen Materialien wie Seetang. Die Verbrennung von Holz zur Energieerzeugung verursacht mehr Emissionen pro Energieeinheit als fossile Brennstoffe, erklären Karl-Heinz Erb und Simone Gingrich, beide Professoren für Sozialökologie an der Universität für Bodenkultur Wien.

Alice Larkin, Professorin für Klimawissenschaften und Energiepolitik an der Universität Manchester, fügt diesem beunruhigenden Bild „eine höchst signifikante Komplikation“ hinzu: Die internationale Luftfahrt und Schifffahrt werden normalerweise auch nicht in nationalen Emissionszielen, Richtlinien und CO2-Budgets berücksichtigt .

Ich würde wetten, dass diese unzureichende Berichterstattung nicht einmal vielen klimakundigen Bürgern bekannt ist. Für mich war es das sicher nicht.

Ein dringendes Ziel ist daher die Transparenz der Klima-Emissionszahlen. Darüber hinaus, so Thunberg, müsse eine gerechte Verteilung der Klimabudgets auf die Länder der Welt Priorität haben. Ohne Klimagerechtigkeit ist Politik erfolglos. Ein besonders wirkungsvoller Unterabschnitt des Buches, „Wir sitzen nicht alle im selben Boot“, erweckt diesen Punkt zum Leben.

Saleemul Huq, Direktor eines internationalen Zentrums für Klimawandel in Bangladesch, bringt es klar auf den Punkt: Die vom Klimawandel am stärksten zerstörten Gemeinden „sind überwiegend arme farbige Menschen“. Aber die Bürger Bangladeschs sollten nicht als passive Opfer betrachtet werden, betont Huq. Gemeinschaften arbeiten zusammen, um sich auf die Auswirkungen von Klimakatastrophen vorzubereiten, wie es im globalen Norden nicht oft vorkommt. Zum Beispiel: „Eine allein lebende ältere Witwe wird im Falle eines Hurrikans oder eines anderen Notfalls von zwei Kindern der High School beauftragt, sie abzuholen“.

Was ist also global zu tun? Erstens können wir Industrie- und Unternehmensinteressen zur Rechenschaft ziehen und ihre Botschaften zurückdrängen, indem wir die Last allein auf den Einzelnen legen, eine Taktik, die es ermöglicht, die schlimmsten Aktivitäten zur CO2-Emission des Status quo fortzusetzen.

Darüber hinaus reiche es nicht aus, „einen Tag in der Woche Vegetarier zu werden, unsere Urlaubsreisen nach Thailand zu kompensieren oder unser Diesel-SUV gegen ein Elektroauto auszutauschen“, wie Thunberg es ausdrückt. Sich am Recycling zu beteiligen mag zwar zu Wohlfühlmomenten führen, ist aber nach den Worten der Greenpeace-Aktivistin Nina Schrank „heute vielleicht das größte Beispiel für Greenwashing auf dem Planeten“. Selbst die 9 % des recycelten Kunststoffs landen (nach ein oder zwei Zyklen) auf dem Müll oder werden verbrannt.

Thunberg selbst hat das Fliegen aufgegeben. In dem Buch schreibt sie, „Vielfliegen ist bei weitem die klimaschädlichste Einzelaktivität, die man ausüben kann.“ Obwohl sie schreibt, dass die Verringerung ihres persönlichen CO2-Fußabdrucks nicht ihr spezifisches Ziel beim Segeln (statt Fliegen) über den Atlantik ist, hofft sie, die Notwendigkeit einer dringenden, kollektiven Verhaltensänderung zu vermitteln. „Wenn wir niemanden sehen, der sich so verhält, als befänden wir uns in einer Krise, dann werden die wenigsten verstehen, dass wir uns tatsächlich in einer Krise befinden“, schreibt sie.

Wir können uns Thunberg anschließen, wenn wir eine Fluggewohnheit aufgeben oder zumindest reduzieren, wenn wir eine haben. Drei weitere Schritte, von vielen, die in dem Buch angeboten werden, sind diese: Wechseln Sie zu einer pflanzlichen Ernährung. Unterstützen Sie natürliche Klimalösungen, indem Sie Wälder, Salzwiesen, Mangroven, die Ozeane und alle Tier- und Pflanzenarten in diesen Lebensräumen schützen. Setzen Sie die Medien unter Druck, über die neueste Geschichte über eine Hitzewelle oder einen Gletschereinbruch hinauszugehen und sich auf die eigentlichen Ursachen, die Dringlichkeit der Zeit und Lösungen zu konzentrieren. Thunberg schreibt, dass „keine Instanz außer den Medien die Möglichkeit hat, die notwendige Transformation unserer globalen Gesellschaft zu schaffen.“

Gesellschaftliche Normen können und werden sich ändern, betont Thunberg. Das ist unsere größte Hoffnung – aber nur, wenn wir die Klimagerechtigkeit bei jedem Schritt in den Mittelpunkt stellen.

Barbara J. King ist emeritierte biologische Anthropologin bei William & Mary. Die besten Freunde der Tiere: Mitgefühl für Tiere in Gefangenschaft einsetzen ist ihr siebtes Buch. Finde sie auf Twitter @bjkingape