Die Aktivistin hat sich einer Anklage wegen Ungehorsams gegenüber der Polizei nicht schuldig bekannt und behauptet, ihr Handeln sei notwendig gewesen, um die Umwelt zu schützen

Ein schwedisches Gericht hat Greta Thunberg zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie letzten Monat bei einer Protestaktion in der südlichen Stadt Malmö einer Polizeianordnung nicht nachgekommen war, berichteten mehrere örtliche Medien am Montag.

Die 20-jährige Aktivistin versuchte am 19. Juni, in Oljehamnen, einem Hafenviertel im nördlichen Teil der Stadt, zu protestieren. Gemeinsam mit mehreren Mitgliedern der „Take Back the Future“-Bewegung versuchte sie, die Ein- und Ausfahrt von Öllastwagen aus dem und in den Hafen zu blockieren, indem sie auf der Straße saß. Als die Polizei sie aufforderte, die Fahrbahn zu räumen, weigerte sich die Gruppe, sich zu bewegen.

Ein vor Ort anwesender Beamter sagte aus, dass die Gruppe keine Genehmigung für eine Demonstration habe. Vor diesem Hintergrund beschlossen die Strafverfolgungsbehörden, die Demonstranten umzusiedeln, da sie den Verkehr behinderten.

Infolgedessen verhängte das Bezirksgericht Malmö gegen Thunberg eine Geldstrafe von 1.500 schwedischen Kronen (144 US-Dollar). Die Aktivistin gab zwar zu, dass sie tatsächlich einen Polizeibefehl erhalten hatte, bekannte sich jedoch nicht schuldig. Thunberg beschrieb ihre Handlungen als „gerechtfertigt“ angesichts dessen „Die Klimakrise bedroht Leben, Gesundheit und Eigentum.“ Sie bekräftigte auch, dass der Protest der Gruppe „ruhig“ und hat niemanden verletzt.

Thunberg bemerkte, dass sie von dem Urteil nicht überrascht sei, und fügte hinzu „Es ist absurd, dass diejenigen, die im Einklang mit der Wissenschaft handeln, den Preis dafür zahlen sollten … während diejenigen, die fossile Brennstoffe verbrennen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden müssen.“

Abgesehen von Thunberg wurden zwei weitere Personen, die bei der Protestkundgebung anwesend waren, wegen Ungehorsams gegenüber den Strafverfolgungsbehörden angeklagt und sollen nächsten Monat angeklagt werden.

Der Klimaaktivist hat bereits Polizeibeamte zur Rede gestellt. Im Januar wurde sie während einer Protestkundgebung gegen die Erweiterung eines Kohlebergwerks im Westen des Landes kurzzeitig von der deutschen Polizei festgenommen, konnte sich damals jedoch einer Anklage entziehen.